Metrostav nejvíc utrpí ztrátou referenčních zakázek | E15.cz

Firmy Metrostav a Metrostav Infrastructure nesmějí v příštích třech letech soutěžit o veřejné zakázky v Česku. Po uplynutí tříleté stopky by jim navíc mohly chybět reference provedených staveb, které jsou nutné pro získání nových veřejných zakázek. Tuto překážku ale mohou dotčené firmy překonat díky referencím ze zakázek zahraničních. Činností Metrostavu v zahraničí se totiž rozsudek českého soudu nijak nedotkne.

Při přihlášení do soutěže o veřejnou zakázku musí společnost doložit svou kvalifikaci již provedenými veřejnými zakázkami z posledních tří let. Ty ale budou Metrostavu chybět. „Tříletá stopka znamená pro firmu dramatickou ztrátu referencí. Když se teleportuju do roku 2026, kdy Metrostav bude po třech letech bez veřejné zakázky, tak jeho reference moc slavné nebudou,“ říká ekonom a informatik Jiří Skuhrovec ze společnosti DatLab, která se zabývá analýzou veřejných zakázek.

Metrostavu ale nic nebrání získat další významné veřejné zakázky v zahraničí, kde dlouhodobě cílí na stavbu velkých silničních a železničních staveb a řadu velkých zakázek zde už dokončil či je právě realizuje. Tyto zakázky tvoří zhruba třetinu konsolidovaného obratu celé skupiny. Zahraniční projekty by pak mohl Metrostav použít jako reference pro další činnost v tuzemsku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže navíc už dříve rozhodl, že je převod referencí v rámci koncernu přípustný.

„Zákaz staveb v zahraničí nedostali. Například na Slovensku má dceřiná společnost pod sebou zakázky a Metrostav je jejím subdodavatelem,“ popisuje Jiří Skuhrovec.

Metrostav si pro působení za českými hranicemi založil hned několik dceřiných společností. Například tuneláři ze společnosti Metrostav Norge se ve Stockholmu podílejí na prodloužení metra k severozápadnímu předměstí Järfälla. Pro svou činnost v Německu používá skupina dceřinky Metrostav Deutschland nebo BeMo Tunnelling, která se podílí například na výstavbě hamburského metra. A slovenské zakázky má pod sebou Metrostav Slovakia.

Sám Metrostav chce v zahraničních aktivitách určitě pokračovat. „Například obnova Ukrajiny bude příležitostí pro rozvoj. I to je nějaká cesta vpřed,“ řekl pro ČTK mluvčí skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha. Na dotazy deníku E15 Kostiha nereagoval.

Podívejte se na ražbu tunelu, kterou provedl Metrostav Norge

Právník Filip Seifert nicméně očekává, že i když se rozsudek vztahuje pouze na činnost na území české republiky, Metrostav může mít problémy i v zahraničí. „Z hlediska compliance (soulad s právními pravidly – pozn. red.) lze očekávat, že i v zahraničí budou řešit skutečnost, že Metrostav byl v české republice odsouzen, a je otázka, jak přísně mají jednotliví zadavatelé v jednotlivých zemích nastavena pravidla a jestli je nechají provádět zakázky,“ vznesl pochyby Seifert.

Pokud přesto dokáže Metrostav získat v zahraničí další veřejné zakázky, jejich použití coby reference v Česku by nemělo nic bránit, souhlasí i právník Seifert. „Pokud zadavatel nepodmíní, že se musí jednat o referenci v Čechách, nevidím překážku. Osobně si ale myslím, že bude potřeba připustit i reference ze zahraničí v rámci Evropské unie,“ vysvětluje právník.