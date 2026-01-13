Navoněná realitní vábnička. Pražský byt se prodá i o miliony levněji, jen nebrat vážně inzerci
- Inzerované ceny pražských bytů jsou až o desítky procent vyšší než realizované.
- Dochází k umělému nadhodnocování nekvalitních nemovitostí na úroveň těch moderních.
- Zkušení kupci si tak dokážou vyjednat i milionové slevy.
Když se pan Lukáš rozhodl prodat svůj menší byt 2+1 v pražském Suchdole, popravdě jej nevnímal jako atraktivní zboží, které snese sebevědomou cenovku. Ačkoli bylo centrum skoro co by kamenem dohodil, každé ráno trávil v kolonách směrem na Dejvice dlouhé desítky minut, které v něm vzbudily pocit, že žije v tak trochu izolované čtvrti. O to více byl překvapen postojem makléře, kterého si pro prodej svého bytu najal. Zdůrazněním silných stránek bytu i čtvrti se dostal na cenovku, kterou si Lukáš zprvu vůbec nedokázal představit.
Průměrný pražský byt se začátkem nového roku přiblížil další psychologické metě, když se jeho cenovka podle statistiky portálu RealityMix přiblížila na dohled dvanácti milionů korun. Totiž alespoň papírově, tedy řečí takzvaných nabídkových cen, obdobných té, kterou makléř nastavil u Lukášova suchdolského bytu.
Kupci, a to především investiční, se ale naučili nespokojit se s první, a často ani druhou nabídkou. Vědí, že prodejci na přepáleném trhu, kde poptávka nakupuje za každou cenu jen zdánlivě, jsou ochotni smlouvat. Data to potvrzují. Jak uvádí realitně-analytická společnost Valuo, rozdíly mezi nabídkovou a reálnou prodejní cenou jdou v Praze do milionů.
