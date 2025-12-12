Deset nejvýnosnějších dividendových trhů světa. Česko boduje, funguje jako stroj na peníze
- Konzervativní investoři hledají nové nástroje nesoucí pravidelný výnos.
- Dividendové akcie představují poslední instanci pravidelného výnosu s ještě neexcesivní mírou rizika.
- Česko je na dividendové mapě světa dobře vidět.
Je to mantra konzervativních investorů. Jak si zachovat ještě relativně vysoký úrok po co nejdelší dobu. Neboť je docela dobře možné, že pokud by v Česku odezněly zbývající inflační tlaky, Česká národní banka opráší trend poklesu sazeb a ještě o něco zlevní peníze. Pro konzervativní investory by to znamenalo, že prakticky jakýkoli způsob tradičního uložení peněz do některé z forem bankovního účtu přestane dávat už úplně smysl. A začnou hledat jiný nástroj nesoucí pravidelný výnos a co nejvíce odpovídající mentalitě milovníka spořicích účtů.
Právě ty se totiž během klesajících úrokových sazeb odporoučejí z hlediska relevance pro uložení úspor jako první, což jste ostatně v posledních letech během první vlny snižování sazeb centrální bankou pravděpodobně na vlastní kůži zažili. Druhou oblíbenou českou alternativou jsou firemní dluhopisy kapitánů tuzemské ekonomiky. Jejich úročení je výrazně vyšší a klesá pomaleji, přičemž alespoň subjektivně vnímané riziko není zas až tak daleko od bankovního konta.
Prakticky žádný ale nejde nad pětiletou splatnost a přece jen dluhopisy nejsou akcie, takže bondy samotné zřejmě výrazněji nezhodnotí. Snad jen v případě, že by další katastrofická černá labuť donutila centrální banky včetně české srazit úroky znovu na nulu. To se občas stane, viz naposledy v roce 2020 na startu globální pandemie. Jako poslední instance pravidelného výnosu s ještě neexcesivní mírou rizika tu pak mohou být dividendové akcie.
Tak si třeba představte, že akciový index pražské burzy PX právě před patnácti lety nabízel dividendový výnos 6,39 procenta. K tomu navíc pražská burza od roku 2010 do současnosti rok co rok zhodnotila o 5,1 procenta. To znamená, že z milionu odloženého před patnácti lety na pražské burze byste dnes měli zhruba 5,2 milionu, přičemž rozhodující část výnosu by za ona léta vygenerovaly právě dividendy. Krása dividend se totiž zjeví i díky složenému úročení až takzvaně jednoho dne…
Česko si tradičně stojí na dividendové mapě světa velmi vysoko a dalo by se říci, že jde o jeden z hlavních argumentů, proč z investorského pohledu vstupovat na pražskou burzu. Atraktivních dividendových burz je ale na světě více a český investor si z takových nástrojů může poskládat diverzifikované dividendové portfolio. A to i když některé z těch dividendově nejatraktivnějších trhů znamenají z investorského pohledu docela pořádnou míru exotiky. Pojďme se podívat na to, které akciové trhy nesou nejvíce a jakou pozici si na současné dividendové mapě světa dokázalo vybojovat Česko.
10. Singapur
Singapur Marina |
Aktuální dividendový výnos: 3,90 procenta
Charakteristika: Singapur je stabilním trhem s nízkými daněmi a silnou finanční infrastrukturou. Je domovem pro významné banky, energetické a telekomunikační společnosti, které pravidelně vyplácejí dividendy. Singapurská burza (SGX) je snadno dostupná pro české investory prostřednictvím regionálních ETF.
Dostupný nástroj: SPDR Straits Times Index ETF (ES3) poskytuje expozici singapurskému trhu.
Zajímavost: Singapur se stal regionálním centrem pro fintech a technologické inovace, což přitahuje investory do nových sektorů.
9. Maďarsko
Do Budapešti se vydaly davy českých občanů. |
Aktuální dividendový výnos: 4,04 procenta
Charakteristika: Maďarský akciový trh je doménou především velkých bankovních a energetických společností, které pravidelně vyplácejí dividendy. Budapešťská burza (BSE) je menší než ty na západních trzích, ale přitahuje investory kvůli stabilním dividendovým výnosům.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Central Europe ETF pokrývá region střední Evropy včetně Maďarska.
Zajímavost: Maďarské akcie jsou známé svou stabilitou, zejména ve stavebním sektoru, což je v regionu výjimečné.
8. Malajsie
Tioman je ostrov ve státě Pahang a oblasti Rompin v Malajsii. |
Aktuální dividendový výnos: 4,07 procenta
Charakteristika: Malajsie je trh s vysokým výnosem díky silné koncentraci dividendových akcií v oblasti energetiky, bankovnictví a nemovitostí. Burza Bursa Malaysia je pro investory přístupná nejen prostřednictvím místních ETF, ale i mezinárodních fondů, které zahrnují malajsijské akcie.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) poskytuje expozici malajsijskému akciovému trhu.
Zajímavost: Malajsie je významným hráčem v oblasti výroby a exportu přírodních surovin, což její akciový trh činí velmi atraktivním pro sektorové investice.
7. Mexiko
Aktuální dividendový výnos: 4,15 procenta
Charakteristika: Mexiko je jedním z nejdůležitějších trhů v Latinské Americe s různorodým akciovým trhem, který zahrnuje firmy ve finančním sektoru, těžbě a v energetice. Mexická burza (BMV) je pro zahraniční investory přístupná prostřednictvím ETF a regionálních fondů.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Mexico ETF (EWW) poskytuje přímou expozici mexickému trhu.
Zajímavost: Mexiko má silnou pozici v těžbě stříbra, což je důležité pro ekonomiku i akciový trh.
6. Polsko
Aktuální dividendový výnos: 4,64 procenta
Charakteristika: Polský trh patří mezi největší a nejlikvidnější v regionu střední a východní Evropy. Varšavská burza (WSE) je domovem pro velké energetické, bankovní a průmyslové společnosti, které mají vysoký dividendový výnos. Investice do polských akcií jsou pro české investory přístupné díky nízkým transakčním nákladům a široké nabídce fondů zaměřených na polský trh.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Poland ETF (EPOL) poskytuje přímou expozici polskému trhu.
Zajímavost: Polsko je známé svou silnou ekonomikou, která je tažena zejména moderními průmyslovými sektory a exportem.
5. Indonésie
Aktuální dividendový výnos: 4,65 procenta
Charakteristika: Indonéský akciový trh je jedním z nejvíce diverzifikovaných a rychle rostoucích trhů v oblasti Asie. Sílí zde zejména sektory těžby, energie a spotřebního zboží. Indonésie je také klíčovým výrobcem přírodních surovin.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) poskytuje expozici indonéskému trhu.
Zajímavost: Indonésie je největším producentem palmového oleje na světě a roste jako významný hráč v těžebním průmyslu.
4. Česko
Aktuální dividendový výnos: 4,67 procenta
Charakteristika: Český trh je menší a sektorově velmi koncentrovaný, navíc s intenzivním politickým faktorem daným majoritním státním vlastnictvím ČEZ. Velkou váhu má energetika a bankovnictví. Burza cenných papírů Praha (BCPP) nabízí dividendové tituly s dlouhou historií vyplácející dividendy. Výhodou je obchodování v české koruně, a tedy absence kurzového rizika. Dividendové portfolio si investor ale musí navolit „manuálně“ podle struktury indexu PX, efektivní a levné ETF chybí.
Zajímavost: Český akciový trh se i díky rostoucí poptávce po zelených investicích stává atraktivní pro investory zaměřené na udržitelnost.
3. Itálie
Aktuální dividendový výnos: 4,75 procenta
Charakteristika: Italský akciový trh (Borsa Italiana) je velmi atraktivní díky vysoce výnosným dividendám vypláceným především firmami v sektorech, jako jsou bankovnictví, energetika a telekomunikace. Pro české investory je italský trh snadno dostupný prostřednictvím evropských ETF.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Italy ETF (EWI) nabízí expozici italskému trhu.
Zajímavost: Itálie je známá svou historickou stabilitou, přičemž některé akcie jako Enel a Eni patří mezi největší dividendové výplaty v Evropě.
2. Brazílie
Aktuální dividendový výnos: 5,00 procenta
Charakteristika: Brazílie, největší ekonomika v Latinské Americe, je známá pro svůj dynamický akciový trh, který zahrnuje velké těžařské a energetické společnosti, jež pravidelně vyplácejí vysoké dividendy. B3 (burza v São Paulu) je pro zahraniční investory přístupná prostřednictvím ETF a regionálních fondů.
Dostupný nástroj: iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) je klasický nástroj pro investory, kteří chtějí vystavení brazilskému trhu.
Zajímavost: Brazílie je známá svou velkou zásobou přírodních zdrojů a významným postavením na globálním trhu s ropou a zemním plynem.
1. Kolumbie
Aktuální dividendový výnos: 6,74 procenta
Charakteristika: Kolumbijský akciový trh (BVC) je jedním z nejvýnosnějších na světě, a to díky vysokým dividendám vypláceným hlavně těžebními a energetickými společnostmi. Kolumbie, přestože je menší trh, přitahuje investory díky stabilním výnosům a silnému sektoru komodit.
Dostupný nástroj: Global X MSCI Colombia ETF (GXG) poskytuje expozici kolumbijskému trhu.
Zajímavost: Kolumbie je významným producentem kávy a emeritním hráčem na globálním trhu s uhlím a ropou.