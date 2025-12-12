Český trh komerčních realit explodoval. Domácí fondy přepisují pravidla hry
- Investice do komerčních nemovitostí mohou letos poprvé v historii překročit hranici 100 miliard korun.
- Dynamiku trhu určují domácí investoři, kteří kontrolují více než 80 procent letošního objemu.
- Rekordní rok stojí hlavně na realitních fondech, do nichž proudí největší množství kapitálu v historii.
Pražský hotel Hilton, obchodní centrum Palladium na Příkopech, administrativní komplex Myslbek. A desítky dalších velkých budov napříč republikou. Tak vypadá rok, jaký český trh komerčních nemovitostí ještě nezažil.
Objem letošních obchodů se vyšplhal na 95 miliard korun a podle nejnovější analýzy poradenské společnosti Savills může ještě do konce roku díky dalším rozjednaným akvizicím překročit dosud nevídanou hranici 100 miliard. Takové číslo se na českém trhu objevuje vůbec poprvé v historii. Za trendem přitom nestojí zahraniční kapitál, jak tomu bylo ještě na konci minulé dekády.
„Je to rekordní rok v mnoha ohledech,“ popisuje David Sajner, investiční ředitel Savills. Připomíná, že šest největších letošních prodejů dohromady překonalo roční objemy investic z celého období 2021 až 2024. „Tak vysokou koncentraci velkých obchodů jsme tu dlouho nezažili,“ dodává.
Fondy jako motor trhu
Za rekordní aktivitou stojí především domácí kapitál – a hlavně realitní fondy. Právě ony letos určují dění na trhu nejvíce. Investoři do nich vkládají rekordní množství peněz v historii, což se okamžitě odrazilo v jejich nákupním apetitu. Fondy tak nakoupily komerční objekty za více než dvě miliardy eur, tedy zhruba dvě třetiny českého kapitálu na trhu.
„Investoři hledají stabilnější investici v prostředí nejistých finančních trhů. A fondy dokázaly nabídnout jasný produkt,“ vysvětluje David Štrouf ze Savills. Kombinace silného přílivu peněz a široké nabídky kvalitních nemovitostí podle něj vytvořila ideální podmínky pro rekordní rok.
Fondy navíc přebírají roli hlavního stabilizačního prvku trhu – například v době, kdy zahraniční hráči často spíše prodávají, protože jejich uzavřené fondy končí investiční cykly.
Dominance domácích investorů
Poměr domácího a zahraničního kapitálu je letos vůbec nejvychýlenější v historii. Tuzemští investoři stojí za 89 procenty všech uskutečněných obchodů a kontrolují 83 procent celkového objemu.
Letošnímu boomu nahrává i stav české ekonomiky, která v roce 2025 patří mezi nejrychleji rostoucí v Evropě. Podle posledních odhadů roste HDP tempem kolem 2,8 procenta a inflace se drží poblíž cíle centrální banky. Domácí poptávka je silná a trh práce zůstává napjatý. OECD, Evropská komise i ministerstvo financí očekávají obdobně solidní růst i v roce 2026. Tento makroekonomický mix zvyšuje důvěru investorů a je jedním z důvodů, proč je letošní investiční aktivita tak výjimečná.
Zahraniční investoři přesouvají kapitál
Zahraniční investoři se letos často objevují na prodejní straně – prodávají aktiva, která v českém prostředí stále dosahují atraktivních hodnot, a výnos přesouvají například do Německa nebo Nizozemska. „V delším horizontu očekáváme jejich návrat, ale letošní rok jednoznačně formoval domácí kapitál,“ doplňuje Štrouf.
Přehled nemovitostních fondů
Investiční aktivity se letos drží tradičního vzorce. Největší zájem míří do kancelářských budov, následují smíšené městské projekty a průmyslové areály. Tyto segmenty tvoří přibližně dvě třetiny celkového objemu.
Mimo Prahu letos patřil k nejvýznamnějším obchodům prodej Campus Science Parku v Brně, čtvrté největší kancelářské transakce roku. Logistické a průmyslové areály pak zůstávají tahounem v okolí hlavních dálnic, zejména D1 a D5.
Investiční aktivita nekončí spolu s rokem. Už nyní se připravují obchody za více než 7,2 miliardy korun, které by měly být uzavřeny během prvních měsíců roku 2026. Trh tak vstupuje do nového roku ve velmi silném tempu.