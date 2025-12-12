Škoda Epiq se začíná rodit ve Španělsku. Koncern otevřel u Barcelony novou obří továrnu na baterie
- Značky Seat a Cupra spustily v Martorellu nový závod na montáž bateriových systémů, který se stane klíčovým dodavatelem pro výrobu připravovaného elektromobilu Škoda Epiq.
Španělsko se díky investici koncernu Volkswagen za deset miliard eur mění v centrum produkce malých elektrických vozů.
- Továrna v Martorellu míří k roční kapacitě až 600 tisíc aut.
Automobilky Seat a Cupra patřící do koncernu Volkswagen otevřely v Martorellu u Barcelony nový závod na montáž bateriových systémů. Jde o klíčovou část projektu, v jehož rámci se ve Španělsku začne vyrábět i nový elektromobil Škoda Epiq. Ten bude vznikat ve španělském závodě Volkswagen Navarra, který bude z nové továrny zásobován kompletními bateriovými systémy.
Nová baterkárna o rozloze 64 tisíc metrů čtverečních umožňuje sestavit jeden bateriový systém každých 45 sekund, což znamená produkci 1200 baterií denně a 300 tisíc ročně. Bateriové systémy se od příštího roku budou automaticky přepravovat do montážních linek prostřednictvím 600 metrů dlouhého mostu. Výroba bateriových systémů má být částečně napájena z vlastních solárních panelů a doplněna systémem recyklace vody, což má snížit provozní náklady i zátěž závodu na životní prostředí.
Španělský klastr
Otevření továrny je součástí strategie koncernu Volkswagen vybudovat ve Španělsku kompletní dodavatelský řetězec pro výrobu malých elektrických vozů. Právě do této skupiny spadá i Škoda Epiq, která má být nejdostupnějším elektromobilem značky Škoda v ceně kolem 25 tisíc eur. Kromě ní bude na stejném technickém základě vznikat už od března příštího roku Cupra Raval, později i Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a právě Škoda Epiq.
„Uskutečnili jsme historickou investici s cílem etablovat Španělsko jako klíčovou lokalitu a evropské měřítko v oblasti elektromobility. Otevřením tohoto závodu na montáž bateriových systémů v Martorellu začínáme novou kapitolu pro koncern Volkswagen, pro Španělsko a pro Evropu,“ uvedl šéf značky Volkswagen a předseda dozorčí rady značek Seat a Cupra Thomas Schäfer.
Koncern ve Španělsku investoval 10 miliard eur, z toho tři miliardy putovaly přímo do přestavby Martorellu na elektrifikovanou výrobu. V budoucnu má závod zvládnout produkci až 600 tisíc vozů ročně, z toho polovinu by měly tvořit čistě elektrické modely. Martorell se díky investici stane třetím největším výrobním závodem koncernu Volkswagen v Evropě, který bude zodpovědný za zhruba čtvrtinu všech vozidel vyrobených ve Španělsku.
Cupra Raval, která bude mít svou světovou premiéru v Barceloně v březnu 2026, bude prvním modelem z koncernové rodiny Electric Urban Car, který vstoupí na trh. Raval je postavený na platformě MEB+ koncernu Volkswagen.
Sesterská Škoda Epiq má dorazit na trh v roce 2026. Díky centralizované španělské výrobě baterií má Škoda získat stabilnější dodávky klíčových komponent a nižší cenu, což je zásadní pro konkurenceschopnost v nejnižších segmentech elektrických vozů.