🎧 Bolt Food chce být jedničkou do tří let. Jak toho chce dosáhnout rozebírá šéf platformy Jakub Hostačný
- Platforma Bolt Food v Česku letos ztrojnásobila počet působišť a míří do dalších regionů.
- Konkurenci chce porazit levnější službou a širší nabídkou restaurací.
- Restaurace si chce získat partnerstvím bez exkluzivity a férovým přístupem.
Bolt Food si v Česku klade ambiciózní cíl: do tří let se chce stát jedničkou na trhu rozvozu jídla. Nový šéf tuzemské pobočky Jakub Hostačný, který do firmy nastoupil letos v březnu, popisuje hlavní změny, které po svém příchodu prosadil. „Zaměřili jsme se na tři věci a expanze byla rozhodně číslo jedna,“ říká. Dalšími prioritami bylo rozšíření nabídky restaurací a zavedení předplatného Bolt Plus.
Rozšíření do téměř dvaceti měst během několika měsíců bylo podle něj výzvou nejen organizační, ale především mentální. „Ten skok z dvou až tří měst za rok na téměř dvojnásobek během půl roku byl pro tým poměrně velkou mentální zkouškou,“ vysvětluje. Bolt Food přitom funguje s výrazně menším zázemím než konkurence a v týmu má asi třicet lidí. Právě práce v komorní struktuře podle Hostačného vyžaduje vedení založené na kultuře a správně vybraných lidech.
„Osmdesát procent byznysu je o lidech.“
Podstatnou roli hraje i nábor kurýrů, který stojí na spolupráci s takzvanými flotilami, tedy externími poskytovateli, kteří zajišťují logistiku a registraci kurýrů. Skladba jezdců je různorodá; významnou část tvoří studenti, cizinci a lidé využívající rozvážku jako přivýdělek.
Hostačný zdůrazňuje, že Bolt Food se nechce vymezovat vůči konkurenci pomocí exkluzivních smluv s restauracemi. „Jsme asi jediná platforma v Česku, která se touto cestou nechce vydat,“ říká. Podle něj je pro restaurace rizikem, když jsou na jedné platformě příliš závislé, protože pak mohou snadno přijmout nevýhodné podmínky: „Ta restaurace nemá velkou páku říct: tohle nepřijmu a odcházím.“
Také marketing firmy stojí na odlišném přístupu. Místo billboardů či kampaní v MHD investuje více do toho, aby byla služba levnější. „Moje otázka zní, jestli lidé raději platí za to, aby viděli billboard na ulici, nebo spíš ocení, že mají nižší cenu objednávky,“ vysvětluje Hostačný.
