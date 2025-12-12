Trh s ropou míří v roce 2026 do přebytku a k nižším cenám, některá rizika zůstávají
- Americká produkce ropy láme rekordy a zásoby v USA rostou.
- Ceny Brentu klesají, spekulanti drží nejnižší long pozice za 20 let.
- OPEC brzdí navyšování produkce, geopolitická rizika trh zatím ignoruje.
Americká ropná produkce dosáhla v listopadu svého historického rekordu ve výši 13,86 milionu barelů denně (mbd) a vzrostla tak o více než 0,5 mbd jen za poslední čtyři měsíce. Začíná se tak pomalu naplňovat původní plán americké administrativy na výrazné zvýšení ropné výroby, a to až o tři mbd v následujících letech.
Přestože organizace zemí vyvážejících ropu OPEC+ svoji produkci v posledních měsících navzdory předchozím prohlášením prakticky nenavyšovala, ceny ropy zůstávají pod prodejním tlakem. Navíc ropné zásoby v USA v posledních měsících vzrostly i z důvodu slabší poptávky.
Cena ropy Brent se v posledních týdnech pohybuje na úrovních 61 až 65 dolarů a aktuálně je o více než 15 procent níže, než tomu bylo na začátku roku 2025. Sázky spekulantů na růst cen ropy v podobě čistých derivátových pozic na burze v New Yorku (CFTC NYMEX Managed Money) jsou nejníže za posledních 20 let.
Co na nízkou cenu řeknou státy v Africe?
Některé výhledy analytiků na příští rok počítají s poklesem cen až k hranici 50 dolarů za barel. To je ovšem úroveň, která nebude vyhovovat zemím, jejichž státní rozpočty jsou závislé na příjmech z prodeje ropy, v čele se Saúdskou Arábií. Organizace OPEC proto ohlásila pauzu v dříve plánovaném navyšování ropné výroby na celý první kvartál 2026 ve snaze předejít dalšímu růstu přebytku na trhu.
Navíc ropný kartel OPEC zveřejnil záměr revidovat rezervy svých členů za účelem ověření reálnosti deklarované výše volné produkční kapacity prostřednictvím auditu. Obecně se má za to, že deklarovaná volná produkční kapacita OPEC aktuálně ve výši kolem 4,5 mbd neodpovídá realitě. Lze očekávat, že u některých členů, zejména těch afrických, může dojít v souvislosti s tímto auditem k výrazné revizi rezerv směrem dolů.
Rizika další eskalace konfliktu na Blízkém východě, ve Venezuele, případně v Černém moři stále zůstávají, i když je trh ve formě prémie za geopolitiku příliš nereflektuje. Jedním z důvodů je, že Rusku se daří udržovat a v posledních týdnech i navyšovat svůj ropný export po moři, a to i navzdory sankcím a ukrajinským útokům na tankery a rafinerská zařízení.
Pozitivním důsledkem pro spotřebitele je, že ani příští rok se zřejmě nemusejí obávat vyšších cen pohonných hmot. K jejich nižším cenám by kromě již zmíněných faktorů mohl přispět i silnější kurz koruny.