Nový hráč v českých realitách. Cílí na hotely, které nepřežily covid | e15.cz

Co je to coliving? Coliving, neboli sdílené bydlení, je koncept komunitního života. Znamená to, že skupina lidí sdílí náklady na služby a samotné bydlení a těží z flexibilních podmínek pronájmu v bytě nebo v domě. Zároveň však mají každý svůj soukromý prostor. V tomto konceptu je důležitá samotná lokalita bydlení, která by měla být v centru. Zároveň zde bývají i společné prostory, jako je společenská místnost, fitko nebo pracovní prostor na coworking. Velký důraz se klade na samotnou komunitu a sdílení stejných hodnot v rámci bydlení. Coliving se rozšířil zejména v posledních letech kvůli dražšímu bydlení.