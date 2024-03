Podle posledních zveřejněných údajů se majetek jeho holdingové společnosti za posledních osm let rozrostl na nejméně 180 milionů dolarů, tedy něco přes čtyři miliardy korun. Svůj zájem ale Tiborcz neomezuje jen na hlavní město, u jezera Balaton v poslední době otevřel soukromý jachtařský klub. Další nemovitosti vlastní v oblíbeném vinařské destinaci Tokaj. Zatímco Tiborcz svými kroky slibuje pozvednout úroveň hotelnictví v maďarské metropoli, Orbánovi kritici upozorňují na stále rostoucí propojení politiky a byznysu.

Hotel Dorothea v Budapešti|BDPST Group

Špičková turistická destinace

Podle starosty Budapešti Gergely Karácsonyho, který je dlouhodobým kritikem Orbána, využívá Tiborcz pro své podnikání vazeb na maďarského premiéra. „Projekty, jako je Orbánův vládní komplex v hradní čtvrti, nová muzea nebo právě Tiborczovy hotely toho pro město moc nedělají,“ říká. Vládní politika je podle něj motivovaná posílením vlastní moci a byznysu. „Tiborczův narativ je, že brání architektonické dědictví. To není pravda,“ dodává pro Bloomberg.

„Pro místní majitele nemovitostí je vždy výhodnější mít v blízkosti zrekonstruovaný luxusní podnik než zanedbanou stavbu,“ reagoval Tiborcz na kritiku ze strany vedení města. Za svou vizi považuje „pozvednutí profilu Budapešti na špičkovou turistickou destinaci vynikající kvality“, jak napsal e-mailem několika zahraničním médiím.

Tiborcz se s Orbánovou nejstarší dcerou Rahel oženil v roce 2013, a zatímco většina členů rodiny se drží stranou, podnikatel v cestovním ruchu je v Maďarsku známou osobností. Ačkoliv oba manželé dlouhodobě jakékoliv výhody z politické kariéry Orbána odmítají, Tiborcz v loňském roce pro maďarský zpravodajský web Index.hu uvedl, že s premiérem rozvoj cestovního ruchu konzultuje.

Na Tiborczově hradě se bavil i Justin Bieber

Jeho společnost BDPST jako jednu z prvních nemovitostí koupila chátrající hrad Tura východně od Budapešti, kde se v roce 2022 bavil například zpěvák Justin Bieber, poté co vystoupil na budapešťském festivalu Sziget. Ačkoliv BDPST v minulosti investovala také do nákladní dopravy, logistiky, finančnictví nebo do zemědělství, jejím hlavním zájmem zůstává turismus.

Hotel Tura leží přibližně 50 kilometrů východně od Budapešti. Po Szigetu v roce 2022 se tam bavil například Justin Bieber|BDPST Group

Nejnovějším přírůstkem do Tiborczova hotelového portfolia je secesní hotel Gellért z počátku 20. století. Zrekonstruované sídlo má otevřít v roce 2027, spravovat ho bude Mandarin Oriental Group. V Maďarsku to bude první hotel této nadnárodní sítě. Hotel s výhledem na Dunaj poškodilo bombardování během druhé světové války, za dob komunismu ho vedení města renovovalo. Lázně, které spravují místní úřady, jsou jednou z nejznámějších budapešťských reálií.

Hotel Gellért, jehož součástí jsou i termální lázně|BDPST Group

Projekt přestavby hotelu Dorothea je financován z Tiborczových vlastních prostředků a z úvěru ve výši 40,1 miliardy forintů od banky MBH. V té drží většinový podíl stát a obchodník Lorinc Meszaros, který je také Orbánovým blízkým přítelem.

Budapešť byla dosud známá hlavně jako levná destinace pro batůžkáře, nyní se chce víc zaměřit na movitou klientelu se zájmem o umění, kulturu nebo o kulinářské zážitky. Potvrzuje to například výkonný ředitel sdružení pro cestovní ruch Budapest Brand Csaba Faix. Město podle něj v roce 2019 začalo stahovat reklamy, které ho prezentují jako večírkovou metropoli, a začalo zdůrazňovat jeho architektonický i umělecký význam.

Ve městě v souvislosti se 150. výročím sjednocení Budína, Pešti a Obudy – tedy tří měst, která tvoří dnešní moderní metropoli – vrcholí pětiletý investiční program v oblasti cestovního ruchu a infrastruktury. Budapešť nyní hledá nové strategie, jak přilákat turisty, jejichž zájem částečně ochabl po covidu. Zatímco ve většině evropských měst se úroveň cestovního ruchu vrátila na hodnoty z roku 2019, Budapešť ještě přede dvěma lety zůstávala na 75 procentech svého předcovidového turismu.