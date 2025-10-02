Penta koupila pozemky na Žižkově za 731 milionů: Na místě vznikne nová rezidenční čtvrť s parkem
Penta Real Estate odkoupila od Českých drah pozemky v severní části pražského Nákladového nádraží Žižkov za 731 milionů korun. Na 40 tisících metrech čtverečních plánuje výstavbu 530 bytů, přičemž polovina území bude vyhrazena pro zelené plochy. Výstavba by měla začít na přelomu roku, s dokončením v roce 2029, jak uvedla Penta ve své dnešní tiskové zprávě.
Nákladové nádraží Žižkov je v plochou okolo 30 hektarů jedním z největších brownfieldů a jednou z klíčových rozvojových zón v metropoli. Penta Real Estate získala práva k výstavbě a nákupu pozemků v této lokalitě v roce 2019. Od vstupu do projektu do předpokládaného dokončení výstavby tak uplyne přibližně deset let.
„Existuje široká společenská shoda, která počítá s proměnou celého nákladového nádraží na novou rezidenční čtvrť pro přibližně 20 tisíc lidí. My přispějeme vysoce kvalitním architektonickým pojetím ve spolupráci s nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects a důrazem na dobře řešená veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně i uměleckými instalacemi,“ uvedl generální ředitel Penta Real Estate v ČR David Musil.
Změna územního plánu z dubna
Prodej pozemků navazuje na změnu územního plánu z dubna letošního roku a dohodu s městem a městskou částí Praha 3 o výši a struktuře kontribucí. Celkový objem finančního i nefinančního plnění přesahuje 100 milionů korun a zahrnuje mimo jiné vybudování parku s vodní plochou a několika sportovišti, zdravotnické zařízení na ploše 700 metrů čtverečních a několik desítek milionů na rekonstrukce či rozšíření místních škol.
Dráhy již loni prodaly památkově chráněnou výpravní budovu a přilehlé pozemky hlavnímu městu Praze a letos se dohodly na prodeji části plochy se společností Sekyra Group. „Nákladové nádraží Žižkov už dlouhá léta neslouží svému původnímu účelu. Je proto logické, že jeho postupné uvolňování pro nové využití máme v plánu už delší dobu. Peníze, které díky tomu získáme, chceme investovat především do další modernizace vlaků a do zlepšování služeb pro naše cestující,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Penta Real Estate je jedna z platforem středoevropské investiční skupiny Penta, která byla založená v roce 1994. Realitní divize Penty, která se zaměřuje zejména na segment kanceláří, bytů a maloobchod, má v současnosti více než 20 projektů v České republice a na Slovensku. V roce 2024 přesáhla hodnota aktiv Penta Real Estate 1,75 miliardy eur.