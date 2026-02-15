CPI vydala zelené librové dluhopisy. Refinancovala dluh a prodloužila jeho splatnost
- CPI Property Group vydala v Londýně zelené dluhopisy v librách za zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a kuponem 6,875 procent.
- Výtěžek použila na odkup starších bondů za dvanáct miliard, hlavním cílem bylo prodloužení splatnosti dluhu.
- Po přepočtu do eur vychází úrok asi na 5,3 procent, dopad na náklady je neutrální, splatnost se výrazně prodloužila.
Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností.
„Odkoupili jsme část dluhopisů s nízkým kuponem, zároveň jsme ale vykoupili také významnou část dluhopisů splatných v roce 2029 s kuponem sedm procent,“ uvedl mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.
Celkově odkoupila své vlastní bondy za 12,1 miliard korun, a to včetně úroků. Hlavním záměrem transakce bylo právě prodloužení splatnosti závazků. Skupina využila podle serveru relativně levnějších podmínek na britském trhu, takže se po převodu britských liber na eura snížil i úrok z nově vydaných bondů.
„Nová emise dluhopisů v britských librách byla přepočtena do eur, což odpovídá zhruba úrokové sazbě 5,3 procenta, takže celkový dopad na úrokové náklady byl neutrální. Zároveň došlo k výraznému prodloužení splatnosti našeho dluhu,“ dodal Velen.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.