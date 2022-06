Poradce 4fin přebírá master franšízu realitní sítě Century 21 | E15.cz

Poradenská společnost 4fin Better together kupuje od investiční skupiny RSBC českou master franšízu americké sítě realitních kanceláří Century 21. Na trhu působí 4fin čtvrtým rokem a čerstvou akvizicí chce rozšířit své majetkové poradenství o realitní zprostředkování.

Nový majitel hodlá ke stávajícím 43 franšízám Century 21 přivést dalších deset a naplnit je stovkou nových realitních makléřů.

4fin Better together v realitním byznysu posiluje už od loňského roku, kdy založila developerskou společnost HS Property Management. Ta má po roce fungování rozpracováno 107 projektů. Mezi největší patří developerský projekt ve slezském Milíkově, kde se staví sedm rodinných domů, projekt klubového bydlení Sýpka Brno či rekonstrukce Flussovy továrny v Příboře. Tamní bývalý kloboučnický závod HSPM přestaví na 50 bytů.

„Synergie mezi financemi, realitami a developmentem je cestou k tomu, aby se 4fin holding stal jedničkou na trhu kompletního majetkového poradenství v České republice,“ věří generální ředitel 4fin holdingu Tomáš Martinovský.

4fin Better together uvádí, že má v Česku více než 1300 spolupracovníků a v letošním roce má v plánu nabrat tisíc nových kolegů, a to i přesto že zejména hypoteční trh zažívá od začátku roku výrazný útlum. Atakovat chce obrat 1,2 miliardy korun.

Century 21 vstoupila na český trh v roce 2008 s plánem stát se do pěti let jedničkou na trhu. To se jí však nepodařilo, byť setrvale patří do top ten. Dominantní vliv na trhu drží tuzemská síť M&M reality, následovaná rovněž americkou značkou RE/MAX. Třetí pozici z hlediska objemu i počtu prodejů loni obsadila společnost Broker Consulting, uvedl žebříček analytické společnosti EMA data TOP Realitka.

K větším hráčům dlouhodobě patří tuzemské sítě realitních kanceláří Sting, Next, Dumrealit.cz a Evropa. Na prémiové nemovitosti se orientují kanceláře Svoboda & Williams, Lexxus či Luxent.

