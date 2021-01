Praha navrhne směnu pozemků pod bývalým maršmelounem za byty | E15.cz

Bytový dům v ulici U Milosrdných se plánuje více než 20 let. Původní italský investor Francesco Augusto Razetto v minulosti přišel s návrhem, jehož vizualizace prezentoval s fasádou v bílé a růžové barvě. Podle toho získal projekt přezdívku maršmeloun a sklidil vlnu kritiky. Po převzetí projektu firma V Invest přišla s novou podobou stavby, který vytvořil autor původního návrhu, architekt Zdeněk Fránek.

Závazek odprodeje městských pozemků o celkové rozloze 860 metrů čtverečních je podle Chabra zakotven v původní smlouvě z roku 1999. Navazující předkupní smlouva z roku 2007 stanovila cenu pozemků na 27 750 korun za metr. Město nyní nechalo zpracovat nový posudek, který parcely ocenil na 57 432 korun za metr, řekl radní.

Město by podle něj mělo namísto peněz od firmy získat byty, jejichž nákladová cena bude odpovídat hodnotě parcel. Nebudou však v samotném projektu, protože se podle Chabra bude jednat o luxusní byty v centru Prahy, které se nehodí do městské bytové politiky. Investor tak má zpracovat nabídku více bytů v levnějších lokalitách. "Pokud by se předložená nabídka bytů městu nezdála výhodná, tak to můžeme realizovat klasicky finanční transakcí," vysvětlil radní.

O dohodě měli městští radní hlasovat již začátkem prosince, nakonec však rozhodnutí odložili. Podle Chabra to bylo dáno připomínkami některých kolegů v radě, podle kterých by mělo být ve smlouvě zaručeno například to, že byty v domě u Anežského kláštera nebudou využívány pro účely krátkodobého ubytování prostřednictvím platforem typu Airbnb. Radní by měli o dohodě hlasovat poté, co se do smluvních dokumentů tento požadavek zapracuje.