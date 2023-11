Hlavní nádraží v Praze dostane odbavovací halu ze dřeva | e15.cz

Pražské hlavní nádraží se má opět stát ozdobou české metropole. To si od nové odbavovací haly slibuje Správa železnic a vedení hlavního města, které představily vítězný návrh rekonstrukce, za kterým stojí architekti z kodaňského studia Henning Larsen Architects. Součástí proměny bude i rekultivace přilehlých Vrchlických sadů a výstavba nové tramvajové tratě, která pojede od nedalekého Václavského náměstí. Stavba si má vyžádat dvoumiliardovou investici.

Odbavovací hala podle vítězného návrhu plynule spojí budovu nádraží s Vrchlickými sady, nechvalně známými jako Sherwood, odkud to bude krátká cesta na tramvaj do centra. Nad nádražím a parkem vznikne nová dřevěná střecha, která podle architektů spojuje brutalistní i secesní historii Prahy. Místo uzavřené budovy jde o vzdušnou konstrukci bez stěn, která nabídne díky schodišti a přechodu lepší přístup k historické budově, která je oddělena od haly rušnou magistrálou.

Podle architektů má hlavní nádraží působit příjemně, odpočinkově, skoro jako doma. „Nádraží je dnes více než jen nádražím. Je to dnes místo, kam se lidé chodí bavit, nakupovat, odpočívat, setkávat se,“ řekl Jacob Kurek z dánského studia, podle kterého bylo důležité zajistit, aby byl přestup z vlaku na městskou hromadnou dopravu rychlý, příjemný a bezpečný. Zmizet by měla temná zákoutí kolem magistrály a parku. Pod střechou bude prostor i na případné trhy.

Stavba začne za pět let

Nyní bude probíhat dopracování návrhu a projektová dokumentace. V případě získání všech povolení by se mělo začít stavět v roce 2028. Demolice stávající budovy a realizace nové haly by měly trvat tři roky. Po nějakou dobu kvůli tomu nepojede na hlavní nádraží metro, vlaky budou stanicí jen projíždět. Město kvůli tomu chce ještě předtím dobudovat novou tramvajovou trať na nádraží.

Návrh porotce nadchl, ocenili míru proměny celého prostředí. „Ačkoli se návrh zdá poměrně radikální, dobře se vypořádal s prostorem nacházejícím se v pražské památkové rezervaci. Zachovává historické architektonické prvky, které dále rozvíjí, a zároveň počítá s obnovením a oživením prostoru před Fantovou budovou," uvedl předseda komise Jaroslav Wertig.

Odbavovací hala se musí opravit

Správa železnic už nyní musí opravit část odbavovací haly pod magistrálou, která rychle degraduje a kam zatéká. „Správa železnic nemá větší adresu. Hlavní nádraží není důležité jen pro železnici, ale i lidi, kteří tudy procházejí“ řekl generální ředitel podniku Jiří Svoboda. „Byla to obrovská výzva, jak přistoupit k nové odbavovací hale hlavního nádraží. Výsledek je za mě na jedničku a věřím, že návrh Prahu ještě více pozvedne,“ dodal. Nová odbavovací hala je důležitá i kvůli zvyšujícímu počtu cestujících, v roce 2050 má být jejich počet více než dvojnásobný.

„Pražský Hlavák je pojem. Dnes tudy přijíždí do Prahy více než 70 tisíc lidí denně. Je vchodem do Prahy a mělo by tomu odpovídat,“ řekl primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), podle kterého se díky proměně opět vynikne historická secesní budova. „Nyní se hlavní nádraží opět stane klenotem v koruně hlavního města,“ dodal.

Na druhém místě v soutěži skončil tým barcelonských studií Miralles Tagliabue EMBT a OCA architectsm na třetím místě se pak umístilo konsorcium českého studia Re:architekti, italského ateliéru Baukuh studio associato a italského studia Yellow Office.