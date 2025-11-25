Míříme do provizoria. Babišova vláda si připraví vlastní rozpočet se schodkem skoro 400 miliard korun
- Babiš chce vlastní rozpočet, i za cenu provizoria – jasně tak ponese odpovědnost za schodek mířící ke 400 miliardám.
- Sněmovna Fialův návrh vrátí, ale úpravy už neudělá odcházející vláda.
- Prosadit nový rozpočet bude složité, Babišova vláda narazí na limity zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Nastupující koalice Andreje Babiše jasně řekla, že nechce příští rok hospodařit podle rozpočtu, který připravil odcházející kabinet Petra Fialy. Podle jejích představ v něm chybí další výdaje. Celkový schodek, s nímž by chtěla příští rok vládnout, je téměř 400 miliard korun.
A je správné, že si připraví svůj vlastní rozpočet. I za cenu toho, že země vstoupí do nového roku v rozpočtovém provizoriu. Bude tak aspoň jasné, kdo je skutečným autorem nového rozpočtu. Kdo je za něj zodpovědný. A skončí nesmyslná marketingová hra s přehazováním viny.
Formálně je teď situace ve stavu, kdy Poslanecká sněmovna, v níž má po volbách většinu 108 hlasů nová Babišova koalice s SPD a Motoristy, vrátí dosluhujícímu kabinetu Petra Fialy rozpočet k přepracování. Už v pondělí o tom rozhodl rozpočtový výbor, v jehož čele stojí za Motoristy Vladimír Pikora. Ten mimochodem v pozoruhodném rozhovoru pro Český rozhlas ukázal, jak je v řízení rozpočtu bezradný a plně podléhá Babišovi. Místo šéfa rozpočtového výboru je přitom mimořádně vlivné a mocné. Když se s tou mocí umí pracovat. V mistrovské podobě to svého času předváděl Miroslav Kalousek.
Dvacet dní na přepracování
Po rozpočtovém výboru nejspíš zítra odmítne rozpočet Fialovy vlády i celá sněmovna. A vrátí ho kabinetu k přepracování. Na to formálně dostane vláda dvacet dní. Je ale zjevné, že žádné Babišovou většinou žádané úpravy provádět nebude a nechá to na nový kabinet.
Tím má Andrej Babiš šanci si rozpočet sestavit sám. Záleží ale, kdy skutečně vláda nastoupí. A to má opět v rukou právě a jen Andrej Babiš. Nebude to dřív, než veřejně představí plán, jak vyřeší situaci se střetem zájmů a Agrofertem. Do té doby ho prezident Petr Pavel jmenovat odmítá.
Pokud nová vláda nastoupí do dvaceti dnů, může si už rozpočet podle usnesení sněmovny začít sestavovat sama. Andrej Babiš sám tvrdí, že do 17. prosince by měl vládu mít. Záleží ale skutečně jen na něm. Je to v jeho rukách.
Limity provizoria
Pak začnou přípravy nového rozpočtu. A rozpočtové provizorium. To znamená, že se bude do schválení nového rozpočtu utrácet podle rozpočtu pro letošní rok. A má to jasná pravidla. Každý měsíc se může utratit jen částka na úrovni jedné dvanáctiny rozpočtu na letošní rok, který byl schválen se schodkem 238 miliard. Daně a další příjmy se normálně vybírají podle stávajících pravidel. Vláda je ale v provizoriu výrazně omezena. Nemohou se rozjíždět žádné nové investice, dotace ani nabírat noví lidé.
Na rozdíl od Spojených států a jejich pověstného shutdownu (vypnutí vlády), který jsme sledovali v minulých dnech, se u nás neomezují žádné veřejné služby. Jen se jede přesně podle pravidel roku letošního. Až do chvíle, kdy je nový rozpočet schválen.
Prosazení rozpočtu podle představ Andreje Babiše a Aleny Schillerové se schodkem 400 miliard korun ale vůbec nebude jednoduché. Vláda bude muset nejdřív zrušit nebo změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, který dává jasný limit výdajů. Za hranu zákona se dostala už Fialova vláda. Právě proto se uchýlila ke kreativnímu účetnictví, které jí velmi pečlivě vyčetla Národní rozpočtová rada vedená Mojmírem Hamplem.
Menší zlo
Upozornila, že v rozpočtu, který už je na hraně zákona, chybí 37,2 miliardy korun na investice do dopravní infrastruktury, s nimiž ale počítá jako s příjmy Fondu dopravní infrastruktury. Což je zcela zjevný nesoulad. Dalších 20 miliard investic do infrastruktury je vydáváno za investice do obrany, které je možné platit nad rámec zákona o rozpočtové odpovědnosti. Rada v čele s Mojmírem Hamplem ale tvrdí, že je to účelové a Severoatlantická aliance ani Evropská unie tyto útraty jako investice do obrany neuznají.
Pokud by do dvaceti dnů nová Babišova vláda nevznikla, je rozumné, aby dosluhující kabinet Petra Fialy dál nenaskakoval na PR hru, kdo může za rozpočet, a předložil ho znovu, jak mu sněmovna uložila. Jen s tím, že vyhoví kritice Národní rozpočtové rady a investice do infrastruktury sníží o zmíněných 57,2 miliardy korun. Zároveň je rozumné dát z rozpočtu pryč i peníze na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, pokud skutečně není jasné, že se příští rok investují do této stavby. A to proto, aby nebyla možnost utratit je za něco jiného.
Ideálním stavem je v každém případě, když si nová vláda připraví svůj rozpočet. Rozpočtové provizorium je menší zlo. Aktuálně to vypadá, že to tak vnímá i Andrej Babiš.