Dospiva z Penty chce zastavět hlavák, ve hře je Národní knihovna | e15.cz

Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, připravuje jeden z nejambicioznějších projektů v Praze. Ten podle informací e15 počítá se zastřešením významné části kolejiště pražského hlavní nádraží. Nad železnicí by tímto způsobem vznikly jedny z nejlukrativnějších parcel v Praze, na kterých by se rozjela miliardová výstavba. Vedle toho se chystá velká proměna nádraží samotného. Cestující se dočkají nové odbavovací haly, zmizí parkoviště ze střechy nádraží, proměnou projdou i Vrchlického sady.

Penta již podle informací e15 zahájila rozhovory s pražským magistrátem, Správou železnic, památkáři a dalšími klíčovými účastníky o proměně pražského hlavního nádraží. Miliardář Marek Dospiva, který je spoluvlastníkem investiční skupiny, při nich představil své ambiciózní plány, které počítají s přemostěním významné části kolejiště a s následnou výstavbou.

„V roce 2018 vznikla na objednávku IPR urbanistická koncepce, kterou vytvořil tým pod vedením architekta Jakuba Cíglera. Smysl to dává i podle nás, máme zájem tyto koncepce dále rozvíjet, avšak určitě s respektem k památkové hodnotě existujících nádražních budov. Kolejiště tvoří momentálně rozsáhlou bariéru na hranici památkové zóny, podobně jako středověké hradby, které tu stály dříve. A je v zájmu rozvoje města prostupnost této lokality zásadně zvýšit,“ říká mluvčí Penty Martin Lánský.

První fáze by se mohla týkat území ležícího v blízkosti Žižkova, konkrétně v sousedství projektu Churchill Square, který postavila také Penta. „Záměr investora byl Správě železnic představen. Skutečně by se mělo jednat o platformu, která by překryla nástupiště číslo 5, 6 a 7 až k Žižkovu. Ta jsou umístěna mimo stávající zastřešení. V nejbližší době s Pentou vytvoříme pracovní skupinu, která bude prověřovat možnosti realizace jejich záměru s ohledem na projekty Správy železnic,“ řekl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Zastřešením a následnou výstavbou u žižkovské části však Dospivova vize nekončí. V dlouhodobém horizontu by mohlo být kolejiště po vzoru železničních nádraží ze západních metropolí zastřešeno až k tunelům u Vinohradské ulice, podobně by mohlo vzniknout přemostění na druhé části směrem k Florenci.

Národní knihovna nad kolejištěm?

Redakce e15 již v minulosti přinesla zprávu, že Penta plánuje prostřednictvím společného podniku s Českými drahami a firmou Sudop vybudovat platformu pro výstavbu nad kolejemi, které se nacházejí mezi ulicemi Vinohradská, Legerova a Španělská. Pozemky v celém areálu nádraží a kolejiště vlastní více subjektů, také na dalších místech tak výstavba může probíhat formou společných podniků, případně se mohou vlastnické poměry měnit. Celý projekt je však teprve na začátku.

Není tak například vůbec jasné, jakou část zastřešení by tvořily budovy a jakou například zeleň. Všemu budou předcházet rozsáhlé diskuse se Správou železnic, památkáři i pražským magistrátem. Jediné, co zůstane s jistotou na svém místě, jsou dva oblouky, které již dnes zastřešují část nástupišť. Ty jsou památkově chráněné. Developer od nich bude muset navíc zachovat odstup zhruba devět metrů.

„To území vyžaduje koncepční přístup, měli bychom k tomu uspořádat podobný workshop jako k projektu Florenc 21 nebo jako ke čtvrtému kvadrantu v Dejvicích. Součástí by měla být určitě nějaká důležitá veřejná budova typu Národní knihovny. Knihovny už dnes nejsou jen sklady knížek, ale takové moderní kulturáky,“ řekl e15 náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Vznik nové výrazné veřejné budovy připouští i Penta.

Hlaváček podotkl, že celková proměna hlavního nádraží a kompletního ukrytí kolejiště je projektem s velmi dlouhou dobou realizace, která může podle jeho slov trvat klidně i dvacet let. Jednotlivé části – například ta u zmíněných nástupišť číslo 5, 6 a 7, by však mohly být dokončeny výrazně dříve.

Hlaváček také připomněl, že hlavní nádraží čeká v budoucnu výrazný nárůst počtu cestujících. „Primárním cílem rozvoje v bezprostředním okolí by tak mělo být zvýšení prostoru a služeb pro cestující,“ dodal Petr Hlaváček.

Hlavní nádraží čeká kompletní proměna

Hlavní nádraží čekají velké změny, a to bez ohledu na zastřešení kolejiště. Praha ve spolupráci se Správou železnic a dopravním podnikem loni vypsala architektonickou soutěž na „Nový hlavák“, tedy revitalizaci Vrchlických sadů, výstavbu tramvajové trati z Václavského náměstí do ulice Bolzanova u nádraží a také rekonstrukci odbavovací haly.

Ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl před měsícem pro Český rozhlas uvedl, že do finále postoupily tři návrhy, ze kterých by do konce roku měl vzejít vítěz. Návrh má, mimo jiné, počítat s nárustem kapacity cestujících, zrušeno bude například parkoviště na střeše nádraží. V dlouhodobém horizontu chce město výrazněji zasáhnout také do podoby pražské magistrály.

Podobné plány a proměny velkých nádraží se stávají trendem v západních metropolích. A to právě včetně zastřešení a následné zástavby kolejišť. Důvodem je mimo jiné i to, že velkým metropolím docházejí pozemky pro výstavbu v centrálních oblastech. Díky zastřešení kolejišť mohou získat lukrativní parcely pro výstavbu velkého množství bytů a dalších budov. Vídeň tímto způsobem vybudovala nové centrální nádraží, okolo kterého postavila zcela novou čtvrť. Podobné plány má už řadu let Stuttgart. Velkým tématem je zastřešení kolejišť také pro Londýn. Studie Mott McDonald z roku 2019 uvádí, že nad kolejemi uvnitř britské metropole by mohlo vyrůst až 300 tisíc nových bytů.

Výstavba od Florence až k Vinohradské třídě

Penta Real Estate, která má v investiční skupině Penta na starosti výstavbu, aktuálně patří mezi nejvýznamnější developery, kteří výrazně zasahují do podoby centrální části hlavního města. Aktuálně dokončila první část výstavby projektu od studia Zaha Hadid Architects v těsné blízkosti Masarykova nádraží. Také toto nádraží bude v příštích letech zastřešeno. Přemostění však v tomto případě proběhne v režii Správy železnic, která nad kolejemi vybuduje park s chodníky pro pěší.

Penta plánuje ve výstavbě pokračovat a po pozemcích u Masarykova nádraží zastavět také parcely u autobusového nádraží na Florenci. Pokud se Dospivovi následně podaří stavět nad kolejemi hlavního nádraží, mohl by od Florence dál ve výstavbě pokračovat až k Vinohradské třídě, na které navíc Penta také staví. Konkrétně tam ve spolupráci s PSN buduje novou budovu na místě zbouraného Transgasu.

S miliardářem Markem Dospivou a jeho čtyřmi klíčovými manažery přes nemovitosti jsme letos mluvili o budoucnosti realitního byznysu investiční skupiny Penta Investments a o tom, jak se jí podařilo v tomto odvětví na rozdíl od jiných investorů tak rychle uspět. Penta si podmanila Prahu, získala silné partnery a chystá těžký kalibr pro expanzi na Západ. Vše jsme popsali v článku, který můžete číst zde.