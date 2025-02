Premiér Fiala zahájil stavbu Janáčkova kulturního centra. Stavba vyjde na 2,3 miliardy korun

Premiér Petr Fiala (ODS) při dnešním zahájení výstavby Janáčkova kulturního centra v Brně ocenil, že město realizuje takové velké projekty. Podle něj si Brno dlouho očekávaný koncertní sál zaslouží nejen vzhledem k tradici, ale i ke kvalitě Filharmonie Brno. Na základní kámen stavby koncertního sálu dnes spolu s Fialou poklepal i ministr kultury Martin Baxa a primátorka Markéta Vaňková (všichni ODS). Šestipodlažní budova v proluce mezi Veselou a Besední ulicí bude sloužit jako velký koncertní sál pro Filharmonii Brno, hlediště pojme 1200 lidí. Stavba by měla přijít na 2,3 miliardy korun bez daně a měla by být hotová v roce 2027.

„Jsem rád, že se Brno rozvíjí a daří se realizovat velké projekty, které se ještě před několika lety zdály nereálné. Na výstavišti se staví hala, která pomůže nejen, ale především sportu, a teď začínáme stavět koncertní síň, na kterou čekáme dlouhá léta. Brno si to zaslouží. Je to město, které je spojeno s Leošem Janáčkem. Zaslouží si to nejen kvůli tradici, ale i proto, jak kvalitní tady máme orchestr,“ uvedl Fiala ve svém rodném městě a dodal, že brněnské filharmonii chybí důstojný sál.

VIDEO:Historie místa, kde vyroste Sál pro Brno

O novém koncertním sále v Brně se mluví téměř 100 let. „Tahle lokalita byla vytipovaná jako vhodná již na sklonku 80. let. Jako investor jsme chtěli stavbu bez kompromisů. Moderní a kapacitně odpovídající sál se špičkovou akustikou, který snese srovnání s tím nejlepším na světě, ale i oživí veřejný prostor v centru,“ řekla Vaňková.

Příprava projektu se táhla mnoho let a v první etapě vznikly v roce 2018 podzemní garáže. Brno opakovaně ale narazilo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), u kterého si společnost Gardenline stěžovala na podobu zadávacího řízení. Loni v červnu ÚOHS rozhodl, že zadavatelé, tedy Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

V srpnu následoval podpis smlouvy se zhotovitelem, kterým je konsorcium OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Na podzim začaly přípravné práce, nedávno dělníci zbourali trafostanici, která dříve patřila hotelu International. „Stavbaři provádí potřebné přeložky vysokého a nízkého napětí a kanalizace ve Veselé ulici, což potrvá ještě dva měsíce. V nejbližší době je v plánu statické zesílení některých částí podzemních garáží s ohledem na novou dispozici a nové zatížení horní stavbou,“ uvedl primátorčin náměstek René Černý (ANO). Podle něj by ještě letos mohla začít stavba nadzemní části.

Na financování budovy se bude 600 miliony korun podílet ministerstvo kultury, 332 miliony Brněnské komunikace a 100 miliony korun Jihomoravský kraj. Zbytek zaplatí ze svého rozpočtu město.

Janáčkovo kulturní centrum je jednou ze tří podobných staveb, které se v Česku v současnosti chystají. O něco dál je stavba koncertního sálu v Ostravě, kde poklepali na základní kámen loni v červenci. Výstavba sálu s kapacitou 1300 míst spojená s rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy má trvat do roku 2027. Náklady na ostravskou stavbu jsou zhruba 2,8 miliardy korun, celý projekt má vyjít přibližně na čtyři miliardy korun. V Praze se připravuje výstavba Vltavské filharmonie u stanice metra Vltavská. Začít by měla v roce 2027 a skončit o pět let později. Podle posledních informací by měla stát 13 miliard korun.