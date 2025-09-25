PŘÍMÝ PŘENOS: Sledujte panelovou diskuzi o stavu a budoucnosti českého realitního kapitálu
e15 Nemovitostní fondy je nové odborné fórum redakce e15, které navazuje na úspěšný projekt e15 Přehled nemovitostních fondů a poprvé přenáší jeho analýzy a rozhovory do podoby živé debaty. V reprezentativním prostoru v centru Prahy se sejdou zakladatelé a ředitelé fondů, investoři, developeři i další odborníci, aby otevřeně diskutovali o stavu a budoucnosti českého realitního kapitálu.
Nemovitostní trh v Česku prochází dynamickým obdobím a po éře levných peněz čelí investoři vyšším úrokovým sazbám, složitějšímu financování a měnící se poptávce nájemců. Fondy hledají nové strategie, jak udržet výnosnost a důvěru investorů, a zároveň se vyrovnávají s globálními trendy od ESG regulace po vliv geopolitiky. Nutno dodat, že ti tuzemští velmi dobře.
Právě tato témata otevřou celkem tři panelové diskuse. Dvě zaměřené na detail nemovitostního byznysu a jedna na makroekonomické prostředí a tuzemskou ekonomiku. Máte se na co těšit!
Akce proběhne pouze pro pozvané hosty, ale celý program bude živě streamován na hlavní stránce e15.cz, aby i širší odborná veřejnost mohla sledovat aktuální pohled lídrů trhu a získat cenné insighty z první ruky.