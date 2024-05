Letošní jaro přeje stavitelům rodinných domků. Alespoň těch v Praze a jejím okolí. Pro své budoucí útočiště mají totiž momentálně největší výběr stavebních parcel za posledních šest let. Masivní nabídka navíc tlačí na cenu, a stavět se tak letos dá na pozemku s takřka šestiprocentní slevou oproti pandemickému vrcholu na podzim roku 2022. Hlavním důvodem je, že část původně zapálených stavebníků v posledních letech v důsledku inflačního šoku rezignovala na své plány a raději svůj pozemek, který ostatně mezitím mnohdy vydatně zhodnotil, poslala zpátky na trh. Podle expertů jde zároveň o unikátní okno, které je stále otevřené pro potenciální investory.

„Ochota stavět rodinné domy pro vlastní bydlení výrazně poklesla od doby, kdy se projevil velký nárůst cen materiálů,“ vysvětluje realitní makléř Michal Svoboda ze společnosti Century 21. Jen za poslední dva roky vzrostly ceny stavebních materiálů téměř o čtyřicet procent a takřka současně s tím prudce zdražily hypoteční úvěry. „Řada těch, kteří disponovali pozemkem a chystali se stavět, pravděpodobně přehodnotila své plány a někteří se rozhodli dát své pozemky k prodeji. Tato situace bude bezesporu ještě pokračovat,“ zdůrazňuje realitní expertka Seznam.cz Hana Kontriš.

Výstavba rodinných domů v Praze a Středočeském kraji v důsledku zpomalila na nejnižší úroveň za posledních pět let. Kontriš dodává, že zároveň panuje nedostatek investorů, kteří si koupi mohou především v lukrativních lokalitách dovolit. „Je jich zjevně méně a to se promítá i na lehkém poklesu cen, které v předchozích letech raketově rostly,“ říká Kontriš. Aby toho nebylo málo, zbylá část poptávky strčila peníze do slamníku. „Bonitní klienti totiž odložili nákup, a namísto toho úročili vlastní zdroje v bance,“ doplňuje realitní makléř společnosti Luxent Exclusive Properties Zdeněk Jemelík.

Nabídka tak začala trendově růst a poptávka naopak slábnout, ve výsledku se takřka zhroutil trh.