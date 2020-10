TMR chce zprovoznit podještědskou sjezdovku ještě letos | E15.cz

Sjezdovka má s délkou více než 1,5 kilometru a šířkou 45 metrů nabídnout větší komfort než ve stávající užší podobě. Protože se podařilo stavební povolení získat až tento týden, letos se stihne jen provedení terénních úprav a vykácení stromů. Příští rok přijde na řadu umělé osvětlení pro večerní lyžování a zasněžovací systém, oznámil ředitel areálu Jakub Hanuš.

„Je to klíčový projekt pro budoucnost libereckého areálu,“ uvedl Čeněk Jílek, statutární ředitel TMR Ještěd. Projekt sjezdovky Nová Skalka a celkové modernizace tamního lyžařského střediska ale vyvolal v minulosti odpor ekologů kvůli plánovanému kácení stromů. TMR Ještěd s městem Liberec a organizací Městské lesy Liberec nakonec našly společnou řeč díky dohodě, která má ochránit přírodu na ještědském hřebenu i přes rozšíření sportovního areálu.

V rámci ujednání společnost TMR Ještěd uzavřela s městem a Městskými lesy memorandum. „To co tam momentálně je, není středisko, není areál, který by se dal nějak provozovat. S tím jsme to nebrali. Brali jsme jej se záměrem, k čemu nás zavázalo město, abychom to rozvinuli," řekl již dříve Rattaj. Provozovatel lyžařských areálů TMR rovněž uvedl, že na Ještědu hodlá celkově investovat až 700 milionů korun.

Středisko v souvislosti s výstavbou nové sjezdovky začne od čtvrtka příštího týdne nabízet celoroční skipas na tři roky. Permanentka bude využitelná nejen v zimě, ale i v létě. "Vnímáme ji nejen jako důkaz našeho dlouhodobého a seriozního záměru na Ještědu, ale zároveň chceme, aby tato sezónka pomohla lidem vytvořit si pevnější pouto k Ještědu po celý rok," uvedl Hanuš. Tříletá permanentka bude stát 9990 korun, pro juniora či seniora 7990 a pro dítě 6990. Platit nebude ale pro večerní lyžování.

Skiareál s devíti kilometry tratí má TMR od města pronajatý od prosince 2017 na deset let s opakující se desetiletou opcí. Minulá sezona ale nebyla pro provozovatele střediska dobrá, ovlivnilo jí hlavně nepříznivé počasí. Návštěvnost za minulou zimu byla na 40 procentech běžné sezony, což je pro Ještěd 65 až 70 tisíc lyžařů.