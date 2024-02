Realitní trh v Číně dál kolabuje, věřitel Country Garden žádá likvidaci

Věřitelem, který požaduje likvidaci firmy, je společnost Ever Credit Ltd. Country Garden jí podle soudních záznamů nesplatila půjčku za 1,6 miliardy hongkongských dolarů (4,8 miliardy korun) plus úroky. Country Garden, která je v Číně největším developerem soukromých nemovitostí, se proti požadavku na likvidaci hodlá bránit. Ever Credit je součástí firmy Kingboard Holdings, která vyrábí produkty z laminátu a zároveň investuje do nemovitostí.

Analytici se domnívají, že Country Garden tlak ustojí a že se jí podaří prosadit plán restrukturalizace dluhu, jak loni na podzim avizovala. Sama firma uvádí, že požadavek jednoho z věřitelů na likvidaci podniku není v zájmu ostatních akcionářů a zainteresovaných lidí. V říjnu loňského roku firma nesplatila dluh, který má vůči zahraničním věřitelům.

Čínský realitní sektor nyní prochází hlubokou krizí. V lednu soud v Hongkongu nařídil likvidaci společnosti China Evergrande, která je se závazky v objemu 328 miliard dolarů (téměř 7,7 bilionu korun) nejzadluženější developerskou firmou na světě. Likvidátoři mají posoudit celkovou finanční situaci firmy Evergrande a určit potenciální strategii restrukturalizace. To by mohlo zahrnovat zabavení a prodej majetku, aby bylo možné výtěžek použít na úhradu nesplacených dluhů.

"Žádost o likvidaci, podaná proti firmě Country Garden, nás nepřekvapuje," řekl BBC Jason Sze ze společnosti iFAST Financial, která se specializuje na osobní finance. Neočekává ale, že soud nařídí likvidaci firmy Country Garden, jak to udělal v případě společnosti Evergrande.

Do věci ještě může hodně promluvit čínská vláda. Je možné, že nebude chtít dopustit, aby se zastavily práce na bytové výstavbě, protože mnoho lidí čeká na dokončení bytu, za který už zaplatili. V Číně je běžné, že lidé zaplatí za nový byt v době, kdy ještě developer ani nezačal stavět.

"Domníváme se, že firma co nejdříve zahájí plán restrukturalizace dluhu, který má u zahraničních věřitelů, aby tu žádost o likvidaci odrazila a vyrovnala nesplacené závazky," řekl Sze.

Problémy na realitním trhu mají v Číně značné dopady, protože tento sektor tvoří asi třetinu čínské ekonomiky. Od roku 2021, kdy úřady zavedly opatření, jimiž omezují částky, které si velké realitní společnosti mohly půjčovat, čelí toto odvětví velkému finančnímu tlaku. Několik velkých developerů v posledních letech nedokázalo splácet závazky a muselo skončit.

Akcie Country Garden Holdings dnes na burze v Hongkongu odepsaly 12,5 procenta na 0,63 hongkongského dolaru. Oslaboval i širší trh, hlavní akciový index Hang Seng ztratil 1,51 procenta na 16.536,85 bodu.