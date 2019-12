Residomo, které vlastní bývalé byty OKD, je na prodej | E15.cz

Společnost Residomo (dříve RPG Byty) je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku. „Na základě zájmu od evropských investorů do nájemního bydlení jsme na podzim začali s několika z nich jednat. Vyjednávání stále pokračuje,“ řekl HN ředitel společnosti Round Hill Capital pro střední Evropu Stan Kubáček.

Cena transakce se podle listu bude zcela jistě pohybovat v desítkách miliard korun. „Ve výroční zprávě Residomo ocenilo svůj nemovitý majetek na 31,7 miliardy korun. Při loňských tržbách 3,3 miliardy korun měla firma čistý zisk 1,2 miliardy,“ uvedly HN.

Smlouvy nájemníků, kteří bydlí v bytech společnosti Residomo, by se po případném prodeji firmy neměnily, uvedla mluvčí Residoma Kateřina Piechowicz.

Přesto by se nájemníci měli mít na pozoru. "Riziko, které vidím pro nájemníky, je, že nový vlastník, který firmu získá, může teoreticky začít byty rozprodávat lidem za tržní ceny, ačkoliv byl ten bytový fond zprivatizován za hluboko netržních podmínek," řekl předseda sdružení BYTYOKD.CZ Roman Macháček, který zastupuje zájmy nájemníků.

Skupina, která byty zprivatizovala v roce 2004, má podle něj stále povinnost dodržovat závazky z privatizační smlouvy, tedy zajistit předkupní právo pro nájemníky za netržní ceny. "Když to přeprodává dál, má povinnost zajistit, že to dodrží nový vlastník. Je ale otázka, jakým způsobem je to právně zajištěno," řekl předseda sdružení BYTYOKD.CZ.

Uvedl, že povinnost dohlížet nad tím má stát. "Ministerstvo financí by mělo zjistit, jakým způsobem to je právně ošetřeno a jakým způsobem je to ošetřeno při dalším prodeji, a v případě, že to ošetřeno nebude, vymáhat sankce za porušení privatizační smlouvy," řekl Macháček.

Residomo má v majetku někdejší hornické byty, které bývalá společnost RPG Byty získala od své mateřské firmy spoluvlastněné podnikatelem Zdeňkem Bakalou, jež je koupila v roce 2004 spolu s těžební společností OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě prodeje bytů je nabídne přednostně nájemníkům za netržních podmínek. Společnost ale byty neprodávala, zato v roce 2015 změnila majitele celá firma. V roce 2017 se firma RPG Byty přejmenovala na Residomo.