Rodinných domů se staví nejméně za osm let | e15.cz

Zatímco loni se v prvních třech čtvrtletích začalo stavět podle dat Českého statistického úřadu téměř 16 tisíc rodinných domů, letos to bylo za stejné období pouze kolem 11 tisíc domů, tedy zhruba o třetinu méně. Podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka je to zejména dáno vysokými úrokovými sazbami, protože většina rodinných domů je financována hypotékami. „Zapomenout nelze ani na všeobecnou nejistotu, která investicím do bydlení nepřeje,“ dodává.

Zájem o výstavbu vlastního rodinného domu přitom od roku 2015 nepřetržitě stoupal, nejvíce se vždy stavělo ve Středočeském kraji a také na jihu Moravy. Ani pandemie covidu nebo začátek války na Ukrajině se do celkových čísel nepodepsaly, zvrat přišel až s následným ochlazením nemovitostního trhu v letošním roce. Stejně jako velké stavitele zasáhly jednotlivce mimo jiné vysoké ceny stavebních materiálů a prací. Lidé tak volí mezi odložením projektu nebo úspornější variantou domu.

Větší zájem je nyní podle Hypoteční banky o levnější rodinné domy, modulární dřevostavby nebo mobilní a kontejnerové domy. To potvrzuje i Ondřej Pondělník ze společnost Easyhomes, která dodává modulární dřevostavby. „Velká řada klientů si zvolí menší dům a počítá s tím, že až se situace stabilizuje, dům si od nás nechají rozšířit o další modul,“ popisuje. Někteří si v rámci úspor zase nechávají předělávat zděné projekty na dřevostavby, které jsou nyní levnější.

Menší domy táhnou

Velkou část ceny nového rodinného domu stále představuje pozemek. Jeho průměrná cena se ale podle Hypoteční banky meziročně zvýšila téměř o 16 procent. „Lidé tedy musejí někde ušetřit, například tím, že si koupí menší pozemek, postaví menší dům, anebo koupí pozemek v levnější lokalitě či zvolí levnější formu domu,“ podotýká Tomáš Petrů z firmy NEMO Report, která se zabývá prověřováním rizik u nemovitostí. „Tento trend nárůstu zájmu o menší pozemky, menší byty, menší domy a také mobilní domy pozorujeme v posledních více než dvanácti měsících.“

Že lidé nestavějí, výrazně pocítili dodavatelé stavebního materiálu. Například Wienerberger musel kvůli tomu pozastavit výrobu ve svých cihelnách. „Byznys ve zdicím materiálu je závislý na rodinných domcích a bytových domech. Propad jednoznačně souvisí s poklesem objemu hypoték. Nás se to jako významného hráče na trhu dotklo,“ přiznává generální ředitel firmy Kamil Jeřábek. „Očekáváme, že zlepšení prodejů přijde v druhé polovině příštího roku. Průzkumy ukazují, že lidé mají velký zájem stavět, jen cena peněz je dnes tak vysoká, že to teď nechtějí zaplatit,“ dodává.

Drahé jsou navíc i stavební práce. Ceny řemeslných zakázek narostly podle portálu NejŘemelsníci.cz o 14 procent. Oproti loňskému roku zaznamenal portál výrazně menší zájem o založení základové desky k domu, o hrubou stavbu a inženýrské sítě a o stavbu rodinného domu, kde poptávka klesla až o 40 procent. Hodně práce nyní mají zejména řemeslníci, kteří se zabývají snižováním energetické náročnosti domů, například zateplováním nebo instalací fotovoltaiky.

Řešením mohou být starší nemovitosti

Lidé, kteří se snu o vlastním domě nechtějí vzdát, ale mohou využít klesajících cen starších rodinných domů. Například v Hradci Králové klesly ceny meziročně až o deset procent. Zájem je nyní zejména o levnější domy, naopak velké rodinné domy bez rekonstrukce nechávají kupce chladnými.

„Tyto rodinné domy jsou ve většině případů ve velmi špatném technickém stavu a navíc extrémně energeticky náročné. Vytápění elektřinou nebo plynem stojí ročně desítky tisíc korun,“ upozorňuje ředitelka Asociace výrobců minerální izolace Marcela Kubů, podle které může investice do rekonstrukce a zateplení dosáhnout i několika milionů korun. „V mnoha případech se více než rekonstrukce vyplatí dům zbourat a postavit nový,“ myslí si.

Podle iniciativy Zateplujeme Česko bylo 56 procent rodinných domů postaveno před rokem 1980, ale jen čtvrtina prošla rekonstrukcí. Stát chce s vysokými výdaji pomoci a v září spustil dotační program Oprav dům po babičce, kde je možné čerpat peníze na zateplení domu.