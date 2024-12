V roce 2022 přišlo pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) s dobrou zprávou pro fanoušky takzvaných Pragerových kostek: Rada hlavního města odsouhlasila jejich rekonstrukci v pražských Emauzích. Tři budovy ze 70. let totiž jsou totiž již několik let v havarijním stavu. Projekt, který připravil pražský magistrát již před šesti lety, počítal se začátkem realizace letos. V úterý ale upozornila zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě) na to, že město s opravou nepočítá ani v rozpočtu na následující rok. O jeho možné změně ve čtvrtek jednali zastupitelé.

„Je to absurdní. Vše je totiž připraveno: Je zpracovaný projekt, rekonstrukce má stavební povolení. Začít by se mohlo klidně na jaře,“ napsala Drápalová na svém instagramovém účtu. Rekonstrukci ale vedení města do rozpočtu na příští rok nezařadilo. „Radní pro rozpočet je Zdeněk Kovářík (ODS), který se nechal slyšet, že on na to peníze nedá – je to drahé, budova se mu nelíbí, měla by se prodat nebo zbourat,“ dodává zastupitelka. Celková cena rekonstrukce včetně revitalizace okolí má být 955 milionů korun.

Bez oprav budov ze 70. let se pravděpodobně bude muset vystěhovat Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), který CAMP zřizuje. Havarijní stav potvrdil pro Refresher mluvčí IPR Marek Vácha: „Zároveň si uvědomujeme, že jejich rekonstrukce představuje pro město vysokou finanční zátěž. I proto jsme požádali o dotaci (z prostředků Modernizačního fondu), která by měla výrazným způsobem usnadnit městu financování rekonstrukce celého objektu. Další vývoj zatím nelze předjímat.“

„I kdyby se někdy v budoucnosti našla politická vůle, bude se moci připravený projekt realizovat. Jen to Pražany vzhledem k inflaci a zvyšování cen stavebních prací vyjde o stovky milionů dráž,“ myslí si Drápalová. Další možností podle ní je, že by nakonec Praha budovy prodala. Protože ale nejsou zapsanou kulturní památkou, nový majitel by je mohl zbourat nebo přestavět. „Hrozí, že bychom byli svědky zániku další významné poválečné stavby.“

Hlaváček: Komunikace Prahy sobě je nefér

Proti Drápalové se ohradil architekt a pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček, když její komunikaci označil za „prvoplánovou a nefér“. Hlaváček je bývalým ředitelem IPR a připravoval podklady pro rekonstrukci, se kterými měl opoziční hnutí Praha sobě seznámit. „Praha sobě přišla s argumentem nutnosti ověřit skutečné náklady, což trvalo příliš dlouho. Nakonec se potvrdily mé závěry a návrhy, ale schválení se kvůli tomu už nestihlo,“ napsal na X.

Je podle něj jasné, že Pragerovy kostky nutně potřebují rekonstrukci. „Otázkou je, zda dále mají fungovat jako administrativní budova a jako sídlo městské organizace, jejímž úkolem je každodenní organizace města v jeho urbanistické rovině. CAMP se velmi dobře zažil a může fungovat kdekoliv ve vhodné lokaci napojený na IPR a na město,“ dodává.

Další Kasárna Karlín?

Pražanům by navíc mohlo hrozit, že přijdou o další veřejný prostor určený kultuře a sportu. V červnu uzavřel stavební úřad brány areálu Kasárna Karlín, kde spolek Pražské centrum provozoval kavárnu, koncertní sál a letní kino. Na dvoře bývalých vojenských kasáren navíc stála sauna nebo volejbalové hřiště. Místní v čele s Milošem Závorou si ale stěžovali na to, že je aktivity v areálu ruší a že místo není řádně zkolaudované.

„Kvůli rozhodnutí stavebního úřadu bylo nařízeno okamžité uzavření budov a byl vydán zákaz provozu kulturního a společenského centra. Je nám to velmi líto, ale s největší pravděpodobností budeme mít zavřeno až několik měsíců, dokud se nepodaří situaci vyřešit,“ psali v prohlášení provozovatelé podniku. Areál zůstává dál zavřený. Závora stojí za iniciativou Česko bez hluku, která dál vystupovala například proti koncertům v branickém areálu Ledáren.

Kdo je zastupitelka Drápalová

Kristýna Drápalová se specializuje na veřejný prostor a vizuální smog. V minulosti hlasitě vystupovala proti nelegálním zahrádkám v centru Prahy a nesouhlasila například s pronájmem velké části domu na Staroměstském náměstí firmě Lorinfaj Promotion podnikatele Lorence Hysiho. Dlouhou dobu čelila výhružkám a sledování, policisté nakonec letos v červnu identifikovali muže jako svého bývalého kolegu Pavla Vejdovce. Zda si sledování někdo objednal, se ale policii zjistit nepodařilo.

O osudu budov, ve kterých dnes sídlí CAMP, jednalo zastupitelstvo ve čtvrtek odpoledne. Drápalová vyzvala veřejnost, aby se jednání zúčastnila a přišla navýšení rozpočtu o opravu Pragerových kostek podpořit. Kovářík ve čtvrtek na jednání zopakoval, že náklady na rekonstrukci jsou příliš vysoké a že jedná o dosažení akceptovatelné ceny.