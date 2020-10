TMR chce zprovoznit podještědskou sjezdovku ještě letos | E15.cz

Splečnost TMR, která provozuje lyžařské areály v Česku, Polsku, Rakousku a na Slovensku, chce dokončit sjezdovou trať Nová Skalka ještě do letošní zimy. Sjezdovka má s délkou více než 1,5 kilomeru a šířkou 45 metrů nabídnout větší komfort než ve stávající užší podobě.

„Je to klíčový projekt pro budoucnost libereckého areálu,“ uvedl Čeněk Jílek, statutární ředitel TMR Ještěd. Projekt sjezdovky Nová Skalka a celkové modernizace tamního lyžařského střediska ale vyvolal v minulosti odpor ekologů kvůli plánovanému kácení stromů. TMR Ještěd s městem Liberec a organizací Městské lesy Liberec nakonec našly společnou řeč díky dohodě, která má ochránit přírodu na ještědském hřebenu i přes rozšíření sportovního areálu.

V rámci ujednání společnost TMR Ještěd uzavřela s městem a Městskými lesy memorandum. „To co tam momentálně je, není středisko, není areál, který by se dal nějak provozovat. S tím jsme to nebrali. Brali jsme se záměrem, k čemu nás zavázalo město, abychom to rozvinuli," řekl již dříve Rattaj.

Provozovatel lyžařských areálů TMR rovněž uvedl, že na Ještědu hodlá celkově investovat až 700 milionů korun. Možnost vybudování Nové skalky byla v celkovém rozvoji libereckého areálu podle Rattajova dřívějšího vyjádření klíčová.