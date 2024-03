Když před sedmi lety začaly opravy historické Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce, návštěvníci jásali. V této části populárního parku chyběla plnohodnotná občerstvovna a zejména v létě by měl budoucí provozovatel o obrat postaráno. Jenže v roce 2020 práce utichly a restaurace nikde. Rekonstrukce se totiž prodražila a městu došly vyčleněné peníze. Pražští zastupitelé se až nyní rozhodli dodat potřebných 200 milionů korun na dokončení stavby.

„Mám radost, že se nám podařilo najít pozitivní řešení, protože Šlechtovka si ho opravdu zasloužila. Museli jsme ale uvolnit dalších 200 milionů korun, protože předchozí městská rada už rozpočet stavby nejenom vyčerpala, ale i přečerpala. My jsme tak museli zahájit zcela novou investiční akci,“ uvedl náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09). Rekonstrukci zahájila ještě koalice pod vedením Adriany Krnáčové (ANO), projekt následně převzala a předčasně ukončila rada Zdeňka Hřiba (Piráti).

Mezi lety 2017 a 2020 vyčerpalo město na rekonstrukci 225,7 milionu korun. Prodražily se zejména restaurátorské práce, vícenáklady vznikly i třeba při doplňování projektové dokumentace. „Nyní se části objektů Šlechtovy restaurace nacházejí ve stavu nedokončené rekonstrukce. Nejen že nemohou být plně využívány ke svému účelu, protože zcela chybí restaurační část, ale také degradují,“ píše se v důvodové zprávě k rozhodnutí zastupitelstva. „V historickém objektu se nachází osmnáct místností, které byly dokončeny pouze do fáze hrubé stavby, objekt přístavby je ve fázi hrubé stavby celý. Tyto prostory budou bez provozu a temperování dále chátrat.“

Praha vypíše tendr na zhotovitele stavby. Začít s opravami by se mohlo začít už letos, hotovo by mělo být do konce roku 2026. V budově mají vzniknout tři gastroprovozy: restaurace, cukrárna a zahradní restaurace s výdejními okénky a výčepem. Dělníci budou muset v nedokončených místnostech vybudovat příčky, výtahy, rozvody a další technické zázemí. Součástí rekonstrukce je i úprava okolí Šlechtovy restaurace. Stavebníci upraví svah nad budovou, postaví kolonádu a altán. Upravena bude také přilehlá zahrada Kaštanka, kde budou vysázeny více než dvě desítky kaštanů.

Po proběhlé rekonstrukci je už hotový historický hlavní sál s obnovenou štukovou výzdobou. Návštěvníka jistě zaujmou zrestaurované stropní fresky znázorňujícími Olymp s antickými bohy. Novinkou je barokní grotta, která přiléhá k hlavnímu sálu. Jde o umělou jeskyni s lasturovým obkladem, oblázkovou dlažbou a novou kamennou kašnou. Hotová je i fasáda budovy nebo třeba opravené pískovcové zábradlí.

Šlechtova restaurace bude s téměř půlmiliardovými náklady patřit mezi spíše větší rekonstrukce historických objektů, do kterých se Praha pouští. Zdaleka největší investicí je pro město oprava vyhořelého Průmyslového paláce, která může dosáhnout až tří miliard korun. Miliardy si vyžádají také rekonstrukce Holešovické tržnice, Karlínských kasáren nebo historické budovy nákladového nádraží Žižkov.