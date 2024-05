Letenští se jako jediní přihlásili do soutěže o využití strahovského stadionu, kterou FAČR vypsala v únoru, a splnili všechna potřebná kritéria. Asociaci coby vlastníkovi pozemku nabídli za možnost vybudovat novou arénu téměř 1,8 miliardy korun. Součástí smlouvy s FAČR bude povinnost poskytnout stadion národnímu týmu, a to nejméně ke třem zápasům ročně.

Aréna, která by se stala největší v republice, by se měla začít stavět do roku 2030 a hotová by měl být nejpozději o pět let později. Částku v podobě stavebního platu bude Sparta vyplácet postupně po dobu třiceti let, kdy bude na pozemku v nájmu. Sumu 95 milionů korun hodlá úřadující ligový mistr asociaci vyplatit do měsíce po podpisu smlouvy jako poplatek za exkluzivitu. Roční stavební plat bude činit přes 32 milionů korun, v celkové částce 1,784 miliardy korun je zahrnuta předpokládaná inflace.

FAČR vypsala soutěž v návaznosti na rozhodnutí valné hromady z minulého roku, která se shodla na sportovním využití strahovského areálu. Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od loňska už není využíván ani pro tréninky reprezentačních výběrů. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí asociace coby vlastník.

Nová aréna nebude takzvaným národním stadionem, protože nebude financována ze státních zdrojů. Místopředseda představenstva Sparty František Čupr ve čtvrtek delegátům valné hromady řekl, že výstavba vyjde zhruba na čtyři a půl miliardy korun. „Jsou to bezpochyby nemalé peníze. Jsme rádi, že se nám podnikatelsky daří a můžeme si dovolit takovou investici,“ uvedl Čupr.

Úřadující český mistr bude muset v budoucnu opustit Letnou, neboť tamní stadion s kapacitou 18 349 míst pomalu přestává stačit současným požadavkům. Největší fotbalová aréna v Česku dosud stojí v Edenu, domovský stánek Slavie pojme 19 370 diváků.