Petra Hanáková je původní profesí kulturoložkou, která působila i na univerzitách v zámoří. Čím to je, že se stala kavárnicí a příležitostnou hoteliérkou? „Byla to série náhod. S manželem jsme hledali chalupu za Prahou a najednou z toho byl dům v Krumlově,“ říká s úsměvem. „Byl v žalostném stavu, což asi odrazovalo ostatní kupce. My v něm ale viděli potenciál, tušili jsme, že ta zanedbanost znamená i původní podlahy, dlažby a výmalby. S nadsázkou vyprávíme, že stačilo vidět fragment barokní dlažby pod linem v chodbě a už jsme v tom lítali.“