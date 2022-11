Stavební trh zažije napřesrok okurkovou sezonu, ale materiály zdraží | E15.cz

Na kondici stavebního trhu se od loňského podzimu podepsalo hned několik negativních vlivů, ale na objemu výstavby to začíná být znát až s ročním zpožděním. Kvůli této setrvačnosti ho tak drahé energie, válkou zpřetrhané dodavatelské řetězce a drahé hypotéky zasáhnou nejtvrději během příštího roku. Se zlevněním stavebních materiálů, které by nižší poptávka normálně vyvolala, však výrobci nepočítají. Naopak. Příkladem může být zhruba o pětinu dražší beton.

„Již nyní mohu predikovat, že nejen cena cihel v příštím roce poroste. Pokračuje nejistota ve vývoji cen energií a spíše než jejich pokles, který by se výrazněji promítl do cen materiálů, očekáváme další růst. Naše výrobní náklady se jen meziročně zvýší o čtyřicet procent. Od ledna budeme zdražovat, na některých produktech až dvouciferně,“ očekává generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek. Jedinou možností, jak zastavit další zdražování, je podle něho zastropování cen na přijatelné úrovni. To se ovšem dosud energeticky náročných průmyslových odvětví netýká.

S příchodem nového roku se z téhož důvodu patrně nejvýrazněji zakymácejí ceny betonu. Do těch se podle šéfa stavebnin DEK Víta Kutnara propíše dramatické zdražování cementu kvůli zdražování emisních povolenek.

„Výrobky z betonu budou jedním z tahounů růstu cen v příštím roce,“ předpokládá šéf stavebnin. Do ceny betonu se kromě dražších emisních povolenek a cen energií, které mají přímý vliv na cenu cementu, promítnou také zdražující kamenivo a písek.

„V příštím roce očekáváme průměrně dvacetiprocentní růst cen betonu. V průběhu roku jsou ceny betonu na rozdíl od jiných stavebních materiálů stabilní, jelikož máme s dodavateli většinou jednoleté kontrakty. Vývoj během letošního roku se proto do ceny promítne se zpožděním,“ vysvětluje šéf betonárny TBG Metrostav Jakub Šimáček. Zatímco emisní povolenky a nedostatkový písek se podle něho řeší dlouhodobě, letošní novinkou jsou ceny pohonných hmot, které rovněž tvoří nemalý díl nákladů.

Naopak ocel, do jejíž ceny se válka na Ukrajině propsala velmi výrazně, by již měla mít nejturbulentnější dobu za sebou. Její zdražování vyvolané panikou z nedostatku následoval podle Víta Kutnara pokles během posledních měsíců. To potvrzuje i výkonný ředitel Železáren Benešov David Matoušek. Dodává ovšem, že prostor pro další zlevnění v příštím roce už nevidí.

„Vše bude záležet na globálním ekonomickém vývoji. Aktuálně cítíme mírný pokles poptávky a zaznamenáváme občasná storna objednávek. Stále však máme před sebou rekordní objem objednávek, který výrazně překračuje naši kapacitu,“ vysvětluje.

Na pokles objemu výstavby se výrobci i dodavatelé pro nadcházející rok připravují, podle Šimáčka to bude o deset až dvanáct procent. Do trhu se promítne útlum kvůli vysokým cenám materiálů i hypoteční krizi. „Aktuálně ještě stále dokončujeme zakázky zahájené na začátku letošního roku. V roce 2023 však očekáváme ochlazení. Vidíme, že se pozastavuje nebo odkládá výstavba bytů, relativně slabá je i výstavba veřejné infrastruktury. Pro příští rok proto předpokládáme, že bude objem vyrobeného betonu nižší, bohužel s vyššími náklady,“ říká Šimáček.

Rozvážnost se na trhu začíná ve výsledcích prodeje stavebnin projevovat už nyní. Společnost DEK hodnotí, že objem prodaného zboží klesl v posledních měsících nejméně o patnáct procent. „Obecně se dokončují rozestavěné stavby a nové se nezačínají. Prakticky staví jen ten, kdo má hotové peníze. Ve společnosti je ale velká chuť stavět, projekty se připravují, ale vše se spustí až po poklesu hypoték,“ doplňuje s pozitivním výhledem Kutnar a dodává, že pokud situace s energiemi potrvá delší dobu, přinutí stavebnictví k transformaci. „Tam, kde jsou substituty, zmizejí tradiční technologie a začnou se používat méně energeticky náročné materiály.“