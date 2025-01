Stavební trh oživuje jen pomalu a letošní rok vyhlíží firmy s nejvyšší opatrností. Přestože se začaly opět více stavět bytové domy ve městech, velký trh rodinných domů kvůli drahým hypotékám stále stojí. V první třech čtvrtletích minulého roku zahájili lidé podle dat Českého statistického úřadu stavbu 10 090 rodinných domů, což je více než o tisícovku méně než předloni ve stejnou dobu, kdy už také došlo k výraznému útlumu. Na to doplácejí hlavně dodavatelé stavebnin, kterým už několik let po sobě klesají tržby.

„Do roku 2025 se díváme s opatrným optimismem. Stavebnictví je zatím stále v útlumu a pokračování současné situace předpokládáme i tento rok – očekáváme stagnaci nebo maximálně mírný růst,“ řekla za dodavatele stavebního materiálu DEK mluvčí Zuzana Krajíčková. Omezovat investice a akvizice už ale firma nebude. „Čekat na lepší časy nám nedává smysl, a tak průběžně pokračujeme v investicích do stavby nových poboček. Co se akvizic týče, stále se rozhlížíme po trhu po zajímavých nabídkách.“

Kvůli propadu na stavebním trhu v posledních dvou letech, který zapříčinila válka na Ukrajině, následná energetická krize, vysoká inflace a drahé úvěry, se firmy ve stavebnictví potýkají s propadem tržeb. Například DEK zaznamenal předloni snížení tržeb o 15 procent, zisk společnosti klesl meziročně téměř o čtvrtinu. Minulý rok nebyl o moc lepší. „Loňský rok navzdory nejistotě a řadě neočekávaných situací, jakými byly například povodně, nakonec dopadl v zásadě tak, jak jsme si ho naplánovali. Celkově tak z pohledu skupiny očekáváme podobné tržby a mírně horší hospodářské výsledky oproti roku 2023,“ řekla Krajíčková.

S velkým propadem poptávky se stále potýkají výrobci cihel. „Rok 2024 byl pro stavebnictví obdobím pozvolného růstu. Sektor soukromé výstavby rodinných domů ale i nadále čelí výzvám, které omezují jeho dynamiku a setrvává v propadu o 40 procent ve srovnání s rokem 2019,“ říká šéf výrobce cihel Wienerberger Kamil Jeřábek.

Odvětví výstavby rodinných domů je pro velkou část dodavatelů stavebnin klíčový. Právě jejich stavitelé ale patří mezi ty, kteří se nejčastěji spoléhají na hypotéky. A ty jsou stále drahé. Přestože Česká národní banka snížila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta, banky trend stále nenásledovaly. Průměrná půjčka na bydlení podle Swiss Life Hypoindexu vyšla zájemce na počátku nového roku na roční úrok 5,13 procenta.

„Zásadní pro rozhýbání sektoru soukromé výstavby je magická hranice úrokových sazeb 3,5 procenta, která reflektuje úroveň, jež je investory vnímaná jako vyvážená. Lidé chtějí stavět, ale neakceptují aktuální nastavení hypotečního trhu. Pokud banky i během následujícího období ponechají hypoteční sazby na současné úrovni, budou tím dále brzdit poptávku po hypotékách na výstavbu rodinných domů a rok 2025 bude rokem setrvání, bez zásadních změn,“ domnívá se Jeřábek. Loňské hospodářské výsledky Wienerbergeru budou podle něj patrně odpovídat těm za předchozí rok, tedy 326 milionům korun, firma však zaznamenala propad zisku o miliardu.

„Trh dodavatelů stavebních materiálů pro bytovou výstavbu se i nadále potýká s nízkou poptávkou převážně v rámci výstavby nových rodinných domů,“ přitakává obchodní ředitel výrobce cihel Heluz Petr Porubský, podle kterého situaci umocňuje i horší dostupnost pozemků. Oživení bytové výstavby, kterou si pochvalují velcí pražští developeři, je podle něj aktuálně taženo pouze v sektoru bytových domů. Hospodářské výsledky společnosti za minulý rok jsou podle něj přímo ovlivněny poklesem výstavby rodinných domů. Kvůli nižší poptávce podle Porubského nevznikají firmě úspory z rozsahu, to zvyšuje náklady na výrobu cihel, což pak firma promítá do konečné ceny.

Výrobci cihel byli nuceni v posledních dvou letech kvůli nízké poptávce dokonce odstavit na čas své pece a propustit část svých zaměstnanců. „Hrozba delších odstávek je i nadále tématem. Aktuálně jsou odstaveny výrobní závody Libochovice a Hevlín 1. Další dva jsou prozatím v provozu. V případě oživení poptávky jsme připraveni výrobní kapacity navýšit,“ řekl za Heluz Porubský. Wienerberger zatím podle Jeřábka přistoupil jen k pravidelným zimním odstávkám kvůli údržbě. Jeřábek neočekává, že by letos musela firma odstavovat výrobní pece kvůli nízké poptávce.

S každým dalším čekáním na příznivější hypoteční sazby se přitom výstavba rodinných domů jednotlivým stavitelům prodražuje. Náklady na vybudování průměrného rodinného domu vzrostly podle statistického úřadu oproti roku 2021 o rovný milion korun, nyní vychází výstavba průměrně na pět milionů.

Statistici potvrzují, že nadále roste cena stavebních prací a výrazně neklesají ani ceny stavebních materiálů, které zažily po covidové pandemii strmý růst. Lidé mají také větší zájem o fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla, které mohou provoz domu do budoucna zlevnit, počáteční investice ale bývá vysoká.

Nedávná studie CEEC Research mezi stavebními firmami ukázala, že trh očekává růst stavebních prací v roce 2025 o necelé procento. Nepatrně více by se mohlo stavět jak inženýrských staveb, tedy například dopravní či energetické infrastruktury, tak pozemních, tedy domů či kanceláří. Tržby stavebních firem by měly podle firem vzrůst průměrně o 2,2 procenta. Trh zatím čerpá z již povolených staveb a nasmlouvaných zakázek. Jak do stavebnictví zasáhnou problémy s digitalizací stavebního řízení, se ukáže až v následujících letech.