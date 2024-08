Digitální stavební řízení vstupuje do druhého měsíce svého fungování. I přes překotný vývoj a stížnosti stavebních úřadů roste zájem Čechů o podání žádostí prostřednictvím Portálu stavebníka. Přestože úředníci začínají podle posledních dat zrychlovat, zatím vyřídili jen přes šest procent všech žádostí podaných podle nového zákona. Stavební úřady jsou ale kromě toho přehlcené i papírovými žádostmi z jara, kdy mohli lidé ještě využít pravidel starého stavebního zákona. Některé obce již mají obavy o své vlastní projekty, na které musejí vyčerpat dotace.

K pondělní noci bylo podle zástupců ministerstva pro místní rozvoj podáno přes Portál stavebníka 6111 žádostí, ještě minulý týden jich bylo 4200. Úředníci začali již pracovat se čtyřmi tisíci žádostmi, před týdnem jich přitom měli rozpracováno méně než dva tisíce. „Dokončených řízení máme od prvního července 400, v minulém týdnu to bylo 200. Jedná se o postoupení, zamítnutí, odložení, ale také dělení nebo scelení pozemku, kolaudace a o zkušební provoz,“ dodal mluvčí rezortu Petr Waleczko.

Úředníci mají nyní na rozhodnutí prodloužené lhůty, například o povolení výstavby rodinného domu by měli rozhodnout do šedesáti dnů, po ukončení přechodného období na konci roku to bude podle zákona třicet dní. Na rozdíl od dotčených orgánů se stavebních úředníků nicméně netýká tzv. fikce souhlasu, tedy kladné stanovisko v případě nečinnosti, tudíž nelze očekávat na konci prázdnin záplavu automaticky vydaných stavebních povolení. Zástupci ministerstva očekávají, že se velká část žádostí ze začátku prázdnin zvládne dokončit na podzim.

Vývoj počtu podaných žádostí přes Portál stavebníka:

Týden Počet podaných žádostí 1. 7. - 7. 7. 457 8. 7. - 14. 7. 726 15. 7. - 21. 7. 1235 22. 7. - 28. 7. 1507 29. 7. - 4. 8. 1829 5.8. (ke 22:30) 357 Celkem 6111

To ale v případě, se podaří vyřešit současnou frustraci stavebních úředníků s novými digitálními systémy. Ministr Ivan Bartoš nyní čelí kritice nejen stavebních úředníků a odborné veřejnosti, která musí se systémy pracovat, ale i radnic jednotlivých obcí. Ty ostatně patří mezi největší stavební investory v zemi a často na své projekty potřebují vyčerpat dotace z evropských či národních fondů.

„Stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí bývá zpravidla podmínkou pro udělení dotace, případně pro uvolnění dotačních prostředků,“ upozornil například primátor Olomouce Miroslav Žbánek, podle kterého evropská legislativa neuznává opožděné stavební řízení jako důvod pro prodloužení termínů. Město má nyní rozpracovaný projekt nového kreativně edukačního centra pod křídly Moravského divadla Olomouc, na který má jít 38 milionů korun z Národního plánu obnovy. Podle zástupců města se radnici nedařilo kvůli chybě v systému přihlásit do Portálu stavebníka jako investor. Jakékoli zdržení a prodlužování stavebního řízení může obecní projekty podle nich ohrozit nebo prodražit.

Samotní stavební úředníci, kteří pracují s Informačním systémem stavebního řízení, si nyní stěžují zejména na nepropojení s některými registry, technické vady, chybějící šablony nebo na nedostatečný manuál. Bartoš se za chyby a nedostatky v systému omluvil a upozornil, že programátoři digitální portály průběžně vyvíjejí, opravují a přidávají nové funkce. Systémy se podle něho aktualizují co dva týdny, závažné problémy se řeší v řádu dní.

„Naším cílem je maximální uživatelský komfort jak těch, kteří stavějí a podávají žádosti přes online portál, tak těch, kteří na straně úřadů se žádostmi pracují. Hned toho bohužel nedosáhneme, ale každý den se k tomu přibližujeme,“ uvedl ministr. V polovině srpna se systém podle ministra rozšíří o hromadné vkládání účastníků a ověřování osob, v týdenních odstupech také programátoři doplní zhruba 130 šablon pro různá rozhodnutí. „Chtěl bych se omluvit za problémy, které náběh působí na kterékoliv straně, a uznávám, že čas na zorientování se v systému byl pro úředníky i vzhledem k možnostem velmi krátký,“ přiznal Bartoš s tím, že rezort připravuje další sérii školení, kterou doplní podrobnější příručkou, s níž přišlo ministerstvo tento týden.

VIDEO: Rozhovor pro FLOW s Hanou Landovou o stavebním zákonu

Rozhovor pro FLOW s Hanou Landovou o stavebním zákonu • e15

Problémy s digitalizací stavebního řízení budou chtít s Bartošem probrat i koaliční partneři, podle nichž má ministr na nápravu potíží čas do konce prázdnin. Pokud se to nepodaří, měla by Pirátská strana podle některých koaličních poslanců vyvodit ze situace politickou odpovědnost. Rezignaci po ministrovi požaduje už několik týdnů opozice, což ale Bartoš odmítá.