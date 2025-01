Brownfield u dejvického nádraží na dohled od Pražského hradu, který byl v minulých letech předmětem soudních tahanic, by se v příštích letech měl proměnit v novou čtvrť. Pražský magistrát podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka podal podnět pro pořízení územní studie, z níž by mělo vyplynout, co by zde mohlo stát.