Letošní demolicí obrovité černé stavby, které kvůli ošklivému vzhledu neřekli Plzeňané jinak než Skleněné peklo, jako by se definitivně završilo období, kdy se západočeské město mohlo rozvíjet bez ladu a skladu. Magistrát dohlíží na rozvoj brownfieldů po někdejších továrnách uprostřed města. Jde o místa, která mají potenciál přitáhnout život zpět do centra.

Nábřeží Radbuzy je ve slunečný den plné chodců i běžců. „V plzeňské papírně pracoval celý život můj pradědeček a poté i můj děda,“ vypráví architekt Patrik Novák, zatímco hledí na historické cihlové budovy papíren. Ty se nacházejí ve čtvrti Slovany hned vedle řeky. „Je to docela symbolické, že se já jako vnuk teď vracím na místo, kde prožili svůj život moji předci. Cítím zodpovědnost za to, aby to dobře dopadlo.“

Novák je spolumajitelem developerské společnosti BC Real, která v blízkosti papíren postavila před čtyřmi lety bytový dům. „Uvědomili jsme si, jaký potenciál má bydlení v blízkosti vody,“ říká architekt, který inspiraci hledá například v pražském Karlíně. Společnost se dohodla s původním majitelem areálu, kterým byly Krkonošské papírny, na založení společné firmy, což umožnilo brownfield začít obnovovat.

„Jsme hodně na začátku, v Plzni se dosud nic takového nerealizovalo. Na to, že je to průmyslové město, je to docela škoda. Od revoluce se tu industriální objekty spíše bouraly a spoustu z nich zmizelo,“ říká architekt. „Budovy staré papírny jsou jedny z mála, co jsou zachované a my to chceme respektovat. Cítíme velkou zodpovědnost, protože ty stavby ponesou zdejší historii i pro další generace.“