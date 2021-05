Růst cen nemovitostí tlačí lidi do nájmů | E15.cz

Dlouhé roky bylo nájemní bydlení považováno za méně hodnotnou alternativu bytu v osobním vlastnictví. Růst cen realit a turbulence způsobené epidemií to změnily. Zájem o pronajímání bytů prudce roste a stal se hitem také pro individuální investory a fondy.

Kdo si netroufá na hypotéku nebo na ni nedosáhne, zamířil do nájmů. Podle generálního ředitele portálu Bezrealitky.cz Hendrika Meyera se do nich uchýlilo nevídané množství lidí. Jen přes tento web se loni pronajalo 47 tisíc domů a bytů. To byl dosavadní rekord. Celková velikost trhu byla loni podle odhadu portálu 235 tisíc pronájmů.

„Poptávka po nájemním bydlení je do značné míry spjatá s demografickými změnami, které nastávají v naší společnosti. Obecně se dá říct, že poptávka po tomto typu bydlení je největší tam, kam to táhne lidi za prací, vzděláním nebo za kvalitním životem. V českém prostředí se to týká zejména Prahy a většiny krajských měst, ale zvýšený zájem je patrný také v okresních městech,“ dodává David Fogad, manažer Fondu českého bydlení, který nakupuje činžovní domy.

Praha dolů, kraje nahoru

V osmi ze třinácti krajských měst byly v únoru nájmy vyšší než ve stejném měsíci roku 2020, vyplývá z přehledu poradenské společnosti Deloitte. Výjimečná situace panuje v Praze, kde nájemní trh dlouhodobě ovlivňovaly krátkodobé ubytovací platformy typu Airbnb. Po kolapsu turis­tického ruchu kvůli koronaviru se tisíce těchto bytů v metropoli dostaly na běžný nájemní trh. Kvůli tomu se podle Deloitte průměrné nájemné v hlavním městě v únoru meziročně propadlo o dvanáct procent.

