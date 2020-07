V USA hrozí obří vlna nuceného vystěhování. O střechu nad hlavou mohou přijít miliony | E15.cz

Konec vyšších příspěvků pro nezaměstnané v USA se blíží, což může způsobit nucené vystěhovávání milionů lidí. Tomu bránilo i zákonné opatření Cares Act, jehož platnost však rovněž končí. Nájemníci i pronajímatelé nyní čekají, co se stane.

Situace v USA přitom nevypadá rozhodně dobře. Jeden ze tří nájemců nedokázal zaplatit celou část nájemného v prvním týdnu v červenci, uvedl průzkum Apartment List. Podle analýzy poradenské firmy Stout Risius Ross by téměř dvanáct milionů lidí mohlo dostat příkaz k vystěhování v příštích čtyřech měsících.

V řadě amerických měst jako New York nebo Houston pětina nájemců říká, že nevěří v to, že budou schopni zaplatit nájem na příští měsíc. V technologickém srdci USA – Silicon Valley – čelí podle studie Working Partnerships USA a Law Foundation of Silicon Valley přes 43 tisíc domácností riziku vystěhování, což je šestnáctkrát více, než jsou obvyklá čísla za celý rok.

Data U.S. Census Burea pak podle serveru MarketWatch ukazují, jak brutální může tato krize v nájmech být. Téměř pětina nájemců, což je téměř 14 milionů, nezaplatila buď nájem za minulý měsíc, nebo platila se zpožděním. „Museli by jste jít zpět do Velké hospodářské krize, abyste našli podobná čísla, které vidíme právě nyní,“ uvedl pro agenturu Bloomberg John Pollock z neziskové organizace Public Justice Center.

Situace je podle Pollocka ojedinělá. „Není zde téměř žádné srovnání se současnou situací, což je důvod, proč je to tak děsivé,“ prohlásil.

Důvodem je koronavirová pandemie, která způsobila ve Spojených státech masové propouštění. Nájemci v posledních měsících přežívali díky kombinaci úspor, půjček z kreditek, podpory v nezaměstnanosti a mimořádné státní podpory, která má však skončit.

Okamžitý dopad na pronajímatele ale analytik poradenské firmy Green Street Advisors John Pawlowski neočekává. Podle něj nebudou lidé platit za auto nebo splátky kreditek, aby měli na nájem. „Lidé stále potřebují místo k životu,“ uvedl.

Z dlouhodobého hlediska se však současná situace dotkne i pronajímatelů, kterým klesne příjem z pronájmů kvůli neplacení nájmů a nižší obsazenosti, sdělil Pawlowski. Pronajímatelé by mohli podle analýzy společnosti Stout Risius Ross přijít o více než 22 miliard dolarů v příštích čtyřech měsících.