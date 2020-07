Hotelům v centru Prahy hrozí kolaps, varují majitelé. Žádají stát o pomoc | E15.cz

Kvůli pandemii koronaviru se podniky dostaly do nelehké situace. Dál platí vysoké nájmy odpovídající centru Prahy, příjmy od turistů se ale letos podle odhadů hoteliérů propadnou na pětinu loňských.

U restaurací a obchodů se očekává meziroční propad až o polovinu. Tvrdí to hotel Alcron, Zátiší Catering Group a skupina Crestyl, kteří založili spolek Centrum žije! Státu proto v příštích týdnech navrhnou možnou formu pomoci cestovnímu ruchu v Praze i dalších nejpostiženějších oblastí.

Připravovaný návrh pomoci by mohl spočívat například v zavedení státních dotací, které by částečně pokrývaly fixní náklady na provoz hotelových pokojů. Hotely by naopak platily více na daních z nemovitosti, platby by ale byly o několik let odložené, aby podniky přečkaly období největší krize.

Další zvažovaná forma pomoci by znamenala, že se stát zaručí za nájemníky, kterým by byl umožněn odklad měsíčních plateb nájemného. Pokud by nájemníci ani po odkladu nezaplatili, pronajímatelé by získali peníze od státu. Návrh by též mohl zahrnout kurzarbeit. O konečné podobě návrhu zatím ale není rozhodnuto, finální verzi má spolek představit do měsíce.

„Propady tržeb letos i ty, které očekáváme v příštím roce, jsou alarmující. Některé hotely stále neotevřely, jiné zvažují konec podnikání. Z hlediska poklesu výnosů je Praha druhý nejvíce postižený trh v Evropě,” řekl při příležitosti oznámení vzniku spolku generální ředitel hotelu Alcron Michal Chour.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma míní, že centrum hlavního města začíná ekonomicky kolabovat. „Bojíme se, že to bude v masivním měřítku. To by mělo dopad na všechny, co ve městě žijí. Kvalitní hotely a služby potřebují kvalitní turistickou klientelu,” míní. Připomněl, že ačkoliv žije v centru jen necelých 36 tisíc obyvatel, ročně ho navštíví deset milionů turistů.

„Potřebujeme ekonomický restart. Když nám začnou krachovat hotely nebo kvalitní obchody, kvalita života v centru se sníží. Může na to navázat reakce vlastníků nemovitostí, kteří je budou chtít pronajmout za každou cenu, a tedy i méně kvalitním nájemcům, kteří nám přinesou méně kvalitní služby,” přemítal Hejma.

Jen Praha 1 má roční příjem z komerčních nájmů asi půl miliardy korun, přímo vlastní asi tři sta nemovitostí. Aktuálně eviduje desítky výpovědí z nájmů.

Současné situace chce radnice využít ke změně skladby turistů tak, aby se do Prahy nejezdilo za levným pivem, ale například za vědeckými konferencemi. Rizikem pro provedení úspěšného restartu cestovního ruchu je podle Hejmy naopak možný příliv „nežádoucích turistů“, které starosta první městské části spojuje s platformou Airbnb a s možnou degradací objektů, do kterých radnice nemálo investovala.

Kvůli přetrvávajícím obavám a omezením plynoucím z pandemie koronaviru se odkládají pro cestovní ruch významné akce. „Všechny eventy se nejprve přesunuly do závěru roku, poté do prvních měsíců příštího roku. Dnes je většina z nich naplánovaná až na druhou polovinu roku 2021. Pro centrum jsou přitom společenské akce velmi důležité,“ uvedl zakladatel a prezident Zátiší Catering Group Sanjiv Suri.

Samotnému Zátiší spadly tržby v březnu prakticky na nulu, společnost proto začala prodávat jídlo přes internet. Červnové tržby se oproti loňsku propadly o více než osmdesát procent, v červenci dle jejich odhadu o 76 procent.