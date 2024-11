Praha začala s odkupem budovy Nákladového nádraží Žižkov

Praha uzavře smlouvu o spolupráci s firmou Sekyra Group o budově bývalého žižkovského nákladového nádraží, kterou chce hlavní město odkoupit. Znění smlouvy v pondělí schválili radní. Podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (STAN) je součástí dohody to, že se developerská společnost vzdá předkupního práva na budovu a pozemky pod ní. Podle dřívějších vyjádření by měl památkově chráněný objekt v budoucnu sloužit kulturním či školských účelům.

Budovu bývalého nádraží a příslušné pozemky stále vlastní České dráhy (ČD), které v minulosti založily se společností Sekyra Group společný podnik za účelem rozvoje areálu. Developer proto na budovu drží předkupní právo. Smlouva podle schváleného dokumentu stanovuje, že se firma práva vzdá a město jí poskytne záruky, že nepřijde o možnost připravované výstavby na okolních pozemcích v plánovaném rozsahu.

„Smlouva otvírá prostor pro to, abychom jako město mohli tu budovu nákladového nádraží odkoupit,“ řekl Hlaváček. Podle schváleného dokumentu už magistrát ve spolupráci s ČD připravuje kupní smlouvu, kterou budou schvalovat nejprve radní a poté zastupitelé. Dále dnes schválená dohoda zahrnuje například souhlas se vzájemným využíváním pozemků druhé strany při výstavbě a další související články. Pokud by město do konce ledna příštího roku budovu nádraží neodkoupilo, bude moci od smlouvy odstoupit.

Město v minulosti zvažovalo, že rozvoj objektu nádraží zajistí prostřednictvím spolupráce s developerskými firmami, které v areálu vlastní pozemky. Současné vedení magistrátu ale na základě právní analýzy usoudilo, že by to bylo riskantní, a rozhodlo o přímém odkupu. „Jedná se o nejrychlejší a pro všechny nejpřínosnější způsob jak odblokovat transformaci brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov,“ stojí v dnes schváleném dokumentu.

V areálu bývalého nádraží už staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech postavit 4600 bytů. Kromě Sekyra Group tam chce stavět i Penta či Finep. Praha 3 a Praha se s developery dohodly na takzvaných kontribucích, které firmy samosprávám zaplatí na rozvoj infrastruktury. Celkem by měly mít podle dřívějších vyjádření zástupců města hodnotu zhruba 1,5 miliardy korun.

Podle loni schválené urbanistické studie má v nové čtvrti v budoucnu žít až 15 tisíc obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení včetně základní školy v budově nádraží. Na ni město plánuje podle dřívějších informací uspořádat architektonickou soutěž, stejně jako na návrh parku, který má vzniknout ve střední části území, a dalších veřejných prostranství. Na severním okraji území podél Malešické ulice vznikne tramvajová trať a nová Jarovská ulice čtvrť napojí na budoucí úsek městského okruhu.