Vítkov s Karlínem propojí lávka, naváže na budovaný přechod HolKa | E15.cz

Ze Žižkova až do Holešovic po lávkách. Takový je záměr hlavního města, které oznámilo vybudování lávky pro pěší, která propojí vrch Vítkov s Karlínem. Povede nad železniční tratí z Pernerovy ulice. Dosluhují městská rada schválila memorandum se soukromým developerem, který městu poskytne pro stavbu pozemek u svého plánovaného domu. Z karlínské strany bude lávka přístupná s pomocí výtahu, náklady na její vybudování město odhaduje na 67,6 milionu korun.

Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že městská firma Technická správa komunikací nyní připraví projekt lávky. Stavba by podle něj mohla být s ohledem na koordinaci se stavbou bytového domu a nutnost vybudovat na karlínské straně výtah a na Vítkově přístupovou cestu hotova do pěti let. Náměstek dodal, že lávka bude z obou stran bezbariérová.

Konstrukce bude umístěna zhruba na úrovni nyní dokončované lávky propojující přes ostrov Štvanice Karlín s Holešovicemi. Bude tak možné projít ze Žižkova přes Vítkov a Karlín až do Holešovic. „Bonusem pro město bude i zpřístupnění severního svahu Vítkova, který je dnes využíván výrazně méně než jeho ostatní části i přesto, že jsou zde velmi hodnotná a atraktivní místa,“ píše se ve schváleném dokumentu.

Praha také před časem vypsala tendr s předpokládanou hodnotou 98,2 milionu korun bez DPH na první část plánovaných úprav vrchu Vítkov. Budou zahrnovat nový povrch a úpravy zeleně v okolí památníku, kde by mělo přibýt mimo jiné i bistro s veřejným WC. Jde o první část úprav, které podle plánů města potrvají několik let.

Dělníci položili části Štvanické lávky směrem do Karlína

Na budované Štvanické lávce, někdy také zvané HolKa, položili dělníci všechny její části ve směru ze Štvanice do Karlína. Nyní začnou usazovat úsek směrem ze Štvanice do Holešovic.

Součástí lávky budou umělecká díla včetně sochy od Jana Hendrycha. Socha měří 185 centimetrů a bude stát na 150 vysokém kulatém soklu u paty rampy na Štvanici. „Bude se jmenovat Řeka, když tam (řeka) je, a bude na soklu, protože to sochám sluší,“ řekl Hendrych. Sokl bude kulatý, aby po něm „běhalo“ slunce celý den, dodal.

Sochu Hendrych vytvořil v 70. letech minulého století a v ateliéru si ji jako součást lávky vybral její architekt Petr Tej. Podle něj má být ženská socha v protikladu k minimalismu samotné lávky. Ze sochy se pravděpodobně letos v listopadu bude dělat ještě jedna sádrová, u které Hendrych dodělá některé detaily. Poté se z ní vyrobí forma a nakonec se odlije betonová socha, která bude umístěna na Štvanici. Na místě bude nejpozději s otevřením lávky, tedy v březnu příštího roku.

Přemostění usnadní pěším a cyklistům cestu na ostrov Štvanice a bude dalším propojením mezi městskými částmi. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Stavba lávky začala letos v lednu a dokončit by se měla do 14 měsíců, tedy v únoru příštího roku.