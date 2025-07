Výbor UNESCO doporučil Praze nebourat železniční most na Výtoni

Výbor světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) doporučil Praze nebourat železniční most na Výtoni. Varuje také před další výstavbou výškových budov na Pankráci. Vyplývá to z rozhodnutí, které ve středu v Paříži výbor přijal na závěr svého 47. zasedání.

Rekonstrukci památkově chráněné stavby dříve doporučila i poradní mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS, která navštívila Prahu loni v prosinci kvůli záměru Správy železnic (SŽ) nahradit železniční most na Vyšehradě novým.

Výbor dnes závěry mise potvrdil. „Výbor vyzývá stát, aby železniční most pod Vyšehradem zachoval a obnovil na jeho současném místě vzhledem k jeho přínosu pro výjimečnou univerzální hodnotu památky,“ uvádí se v doporučení. Výbor svůj postoj zdůvodnil tím, že most tvoří důležitou součást slavného říčního panoramatu, které přispívá k výjimečné hodnotě historického jádra Prahy.

Výbor dále vyjádřil „znepokojení“ kvůli chystané výstavbě tří výškových budov na Pankráci. Jejich stavba podle něj „zhorší kumulativní dopady na panorama Pankráce“. Doporučuje také, aby Praha vypracovala studii k dopadům na památkové hodnoty u chystané výstavby koncertní budovy Vltavské filharmonie v Praze 7.

Názorem UNESCO, jakož i analýzou dopadů na kulturní dědictví - takzvanou HIA (Heritage Impact Assessment), podmínil tento týden ministr dopravy Martin Kupka své další kroky ve věci železničního mostu na Výtoni. Rozhodnutí, zda se bude pokračovat v projektu nahrazení památkově chráněné nýtované konstrukce novou na původních pilířích, anebo zda se most opraví, chce Kupka učinit ještě do konce tohoto volebního období.

Současný železniční most na Výtoni je z roku 1901. Podle kritiků z iniciativy Nebourat most trpí zanedbáním údržby. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen, podle dřívějších vyjádření SŽ je nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi. Podle Nadačního fondu Vyšehradský most lze zkorodované prvky vyměnit při zachování technologie nýtování.

Historické jádro Prahy bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1992.