Za pět let na dvojnásobek. Ceny realit v Albánii dál porostou, říká specialista na investiční byty Daniel Mikulka | E15.cz

Během pandemie projevili Češi zatím největší zájem o investice do nemovitostí v zemi, kterou dosud spíše opomíjeli. Ať už kvůli její pověsti nebezpečné destinace či kvůli neznalosti místního trhu. Albánie je ale dnes naprosto bezpečnou rychle se rozvíjející zemí, která se snaží co nejdříve stát členem Evropské unie. Lze tedy předpokládat, že ceny, které jsou tu stále nejnižší ze všech jihoevropských států, v příštích letech rychle porostou.

Investiční specialista na byty v Albánii Daniel Mikulka ze společnosti MyAlbania.cz tvrdí, že růst může při optimistickém scénáři dosáhnout až dvojnásobku dnešní hodnoty během příštích pěti let. „Je dobré počítat se zhodnocením ve výši zhruba deset až dvacet procent ročně plus k tomu si přičtěte příjem z pronájmu apartmánu, který při střízlivém odhadu může tvořit zhruba 120 až 150 tisíc korun ročně,” vypočítává Mikulka.

Mají Češi v porovnání s předchozími roky větší zájem o investici do nemovitostí v zahraničí?

Apartmány u moře v albánské Drači nabízíme třetí sezonu. Tento rok je však jedinečný. Je to způsobeno covidem, kdy lidé už nechtějí být odkázáni na vládní nařízení a chtějí mít alternativu vůči zavřeným okresům v Česku. Za poslední tři měsíce jsme uskutečnili více než 50 transakcí. Dalším desítkám zájemců aktuálně hledáme vhodnou investiční příležitost dle jejich požadavků. Jakmile vlastníte nemovitost v Albánii, získáte zde přechodný pobyt a netýkají se vás případné uzávěry země. Nejenom v době pandemie tak můžete strávit home office nebo výuku svých dětí u moře. Druhým eskalátorem je celková situace na trhu s nemovitostmi v Česku a s tím související ztráta investičních příležitostí tohoto typu. Někteří klienti se také bojí případné inflace.

Z jakého důvodu si Češi nemovitosti v Albánii kupují? Pro svou vlastní rekreaci, nebo hlavně z důvodu pronajímání?

Většina zájemců si apartmán pořizuje jako investici s občasným využitím pro vlastní rekreaci. Tady se někdy dostáváme do konfliktu představy klienta o romantickém místě u pláže a komerčně a investičně zajímavém apartmánu vhodném k turistickým pronájmům. Investiční nemovitost nemůže být malý domeček na malé vesnici. Potřebujete rychlou dopravní dostupnost z letiště, komplexní dostupnost turistických služeb a předpoklad ekonomického růstu regionu. Někteří naši klienti už ale plánují, že se do Albánie přesunou na důchod. Do té doby sem mohou jezdit s rodinou. Mladé rodiny zase oceňují krátký let z Prahy či Vídně do Tirany. Sezona zde navíc trvá šest měsíců.

Je na albánském trhu dostatek nabídek? A jaké je možné očekávat zhodnocení nakoupené nemovitosti?

Nabídka je široká a je z čeho vybírat. Albánie obecně láká na příznivé ceny. Ve srovnání s Českem je zde o 20 až 40 procent levněji a stejně je tomu u nemovitostí. Je dobré počítat se zhodnocením během několika let ve výši zhruba deset až dvacet procent ročně plus k tomu si přičtěte příjem z pronájmu apartmánu, který při střízlivém odhadu může tvořit zhruba 120 až 150 tisíc korun ročně. Každý vlastník tedy získává pasivní příjem z pronájmu po dobu, kdy apartmán nevyužívá, ale létají tam turisté. O ubytování hostů, úklid, opravy a o další praktické věci se postaráme my. Země navíc usiluje o vstup do EU, dělá pro to maximum, čímž ceny nemovitostí dlouhodobě porostou.

Můžete uvést nějaký příklad cen nemovitostí na albánské Riviéře?

Například luxusně vybavený apartmán 2+kk v první linii u moře pořídíte už za 38 tisíc korun za metr čtvereční. Pokud se spokojíte pouze s výhledem na moře a k pláži se dostanete pěšky za tři až čtyři minuty, pořídíte hezké 2+kk v rozloze 62 m2 za cenu 1,6 milionu českých korun.

Funguje v Albánii vše podle toho, jak jsme zvyklí z Česka?

Albánský trh s nemovitostmi je specifický. Ne všechny úřední záležitosti běží tak, jak jsme zvyklí z Česka, a proto je nutné dbát na smlouvy i překlady. Celý proces je tak lepší svěřit třetí straně, aby proběhl hladce a rychle. Bydlet pak můžete už za tři měsíce. Základ je nepředpokládat, že obchod s nemovitostmi tu funguje stejně jako v Česku. Nemyslím to tak, že by vás Albánci chtěli okrást. Pouze pro ně není problém koupit si apartmán, který není zkolaudovaný nebo má jinou právní vadu. A nechápou, proč to vadí našim klientům z Česka. Podle nich není právní vada překážkou v užívání apartmánu. A vy chcete přece bydlení u moře. Tak proč vám vadí, že to není zkolaudované, bydlet se tam přece dá.

Jaké destinace v Albánii jsou nejvíc oblíbené?

Albánii pomalu začíná objevovat stále více Čechů. Nabízí nejenom pláže, ale i hory, jezera, kulturní bohatství, a hlavně přátelské obyvatele. Už dávno není vzhledem ke své minulosti opředena předsudky a strachem. Češi projevují největší zájem o nemovitost u moře. Z hlediska růstu cen nemovitostí, zájmu turistů i blízkosti letiště dává největší smysl pořídit si ji na dračské Riviéře. Jsou tu písečné pláže s volným sestupem do moře, ideální pro rodiny s dětmi, které jsou hlavní cílovou skupinou na pronájem apartmánů. Mořské pobřeží skalnatého typu s romantickými opuštěnými zátokami je krásné na jihu Albánie u hranic s Řeckem, ale zde se už ceny nemovitostí pohybují mnohem výše a dostupnost z letiště v Tiraně je horší. Musíte počítat s několika hodinami cesty autem. A to při kratším pobytu už není zajímavé.