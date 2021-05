Albánie zažívá rozmach infrastruktury, turismu a gastronomie | E15.cz

Panenská příroda a 360 kilometrů pláží. Kromě příznivých finančních podmínek jsou právě i tyto dva faktory důvodem pro investice do albánských nemovitostí. Země teď hojně investuje do turistického ruchu, který má být jedním z pilířů albánské ekonomiky. Zejména v přímořských oblastech se očekává boom v realitách a pohostinství.

Přesun investorů z přelidněného Chorvatska na jih je dlouhodobým trendem, který se pozitivně projevil například i na pobřeží Černé Hory, která mimo jiné také díky podpoře Evropské unie rozvinula turistický ruch. To mělo za následek růst cen tamních nemovitostí a apartmánů na úrovně podobné jako v Chorvatsku, tedy v průměru 2500 eur za metr čtvereční.

„Dnešní ceny v Albánii se na pobřeží v oblasti města Drač pohybují kolem tisíce eur za metr čtvereční,“ říká specialista na investiční byty v Albánii Daniel Mikulka ze společnosti Successful Investments. Za poslední tři roky vzrostly ceny nemovitostí o třicet procent. „Aktuálně evidujeme stovky privátních investorů, kteří mají zájem o nákup nemovitosti,“ dodává Mikulka.

Byť není veřejně známý přesný počet nemovitostí v Albánii, které jsou teď k mání, Mikulka uvádí, že jich je opravdu hodně. Případné zájemce ale upozorňuje na místní specifika. „Může se stát, že koupíte byt, ale budete dva až tři roky čekat, než se stanete skutečnými majiteli. Případně koupíte apartmán, kde nebude fungovat výtah, ve společných prostorách nebude svítit světlo a podobně,“ varuje Mikulka.

Čím dál více se začínají o nemovitosti v Albánii zajímat i rodilí Albánci žijící v zahraničí, říká albanoložka Orkida Backus Borshi. „Jsou to lidé, kteří z tehdejší chudé země utíkali do jiných států za prací a lepšími životními podmínkami,“ popisuje. V Albánii nyní nejvíce investují Švýcaři a Nizozemci. „Jedná se především o investice velkých korporátů do nemovitostí v jižní Albánii,“ říká albanoložka s tím, že více se o region zajímají také investiční fondy.

Albánské nemovitosti nakupují ale například i Italové, jejichž domovinu od Albánie dělí méně než sto kilometrů.