Výše nájemného, rozsah služeb, dostupnost lokality prostředky městské hromadné dopravy a parkování pro vedení firmy. To je čtveřice léty prověřených požadavků, které nájemci mívají při hledání sídla firmy na seznamu priorit nejvýše. Doba ale do „nákupního koše“ zaměstnavatelů postupně přihazuje další a další položky. Udržitelnost stavby i provozu budovy. Místa nejen pro práci, ale také pro sport a relaxaci. Různorodost gastronomické nabídky.

Především v nově budovaných kancelářských budovách se tak dnes už nikdo nepozastavuje nad skutečností, že některé místnosti připomínají designově zařízené obývací pokoje, na střechách se v zeleni ukrývají lavičky i místa na grilování a lenošení v houpačce není důvodem pro vyhazov z práce.

Jsou ale i kanceláře, kde lidé hrají biliár, ve vybavené tělocvičně dobíjejí endorfiny a užívají si služeb maséra. A když se jim zachce, jednání vedou pod hvězdnou oblohou či o samotě relaxují v masážním křesle. A to zdaleka není všechno. „Některá pracoviště nabízejí i saunu, patovací green, běžecké pásy i spací pokoje,“ říká Lenka Šindelářová, Head of Research & Consultancy ve společnosti Knight Frank.

Zjednodušeně řečeno – dobrou židlí, kantýnou v přízemí, fontánou s vodou a lekcí jógy na vlastních karimatkách dnes už zaměstnavatel nikoho neohromí.

V průběhu roku jsme s rubrikou Kancelárium e15 magazínu zavítali do deseti firem a nahlédli tak do deseti různých kancelářských budov napříč Prahou. A pětici lidí z dané firmy jsme vždy položili stejné otázky: Co máte na svých kancelářích a budově nejraději a čím jsou pro vás jedinečné?

Zastavení první: Upcyklace v praxi aneb Zásilkovna na Balabence

Pozitivně působící a důsledně udržitelné interiéry kanceláří Zásilkovny, které hojně využívají prvků upcyklace materiálů, jsou dílem architektonického dua Vrtiška & Žák. Klíčovými prvky se tu staly papírové příčky vytvořené z vysloužilých obalů, jejichž využitím architekti poukazují na firemní zelenou politiku. Struktura příček zlepšuje i celkovou akustiku, prostory pak spojuje výrazný hliníkový strop v barvě firmy, tedy v červené.

Zásilkovnu baví kanceláře na pražské Balabence|Michaela Szkanderová

Celý interiér vybavila v roli generálního dodavatele společnost Konsepti. Nejen zaměstnanci, ale i návštěvníci se pokochají řadou designovek, jako jsou například sedačka Costume od Magis, jednací stoly Arki od Pedrali, stojací věšáky Kiila od Arteku nebo kompletní řešení v podobě atypických kuchyní či 3D obkladů stěn z papírových kartonů. Výsledkem toho všeho je titul Kancelář roku, který Zásilkovna se svými prostory získala v roce 2022. Dlužno dodat, že prostory se nacházejí v objektu pojmenovaném Balabenka Office Building.

Jitka Vojtěchová, Team Leader of Group Graphic Designers: Jednou z výhod našich kanceláří jsou velká okna propouštějící dovnitř dostatek přirozeného světla, což oceňuji i ze své pozice vedoucího grafiků. Dominantou kanceláří je prostorné bistro s moderním designem, příjemným osvětlením a s výhledem do zahrady. Bistro je srdcem sociálního života na Balabence. Tam sdílíme nejen čas oběda, ale také nápady, smích a příběhy. U stolu si můžeme kdykoli dopřát šálek lahodné horké čokolády či kávy a to vytváří příjemnou atmosféru pro neformální setkání a odpočinek.

Gabriela Brázdová, Marketing Specialist: V našich kancelářích se mi čas tráví moc dobře, a to nejen kvůli příjemnému prostředí, ale i skvělým kolegům, s nimiž je radost jak pracovat, tak i kafíčkovat. Osobně mám ráda prostornou terasu, na které v teplých měsících v rámci utužování vztahů grilujeme, a to není všechno. Jednou jsme s kolegyněmi přišly do práce dřív a zacvičily jsme si tam jógu. Je to tu zkrátka fajn.

Stanislav Černý, IT Recruiter: Nové kanceláře nás posunuly velkým krokem dopředu. Chvíli nám trvalo, než jsme si na prostory zvykli, ale výsledek stál za to. Užívám si, když můžu projít s kandidáty naše prostory po pohovorech a ukázat jim třeba naše zdi z kartonových desek, které lemují celé jedno patro a jsou takovým symbolem firmy a naprosto skvělou designovkou. Není to ale pouze interiér, jímž se můžeme pochlubit, ale i exteriér. Na mysli mám naši terasu plnou zeleně, kterou beru jako naši oázu uprostřed města pro vyřízení hovorů nebo jako místo, kde se dá skvěle soustředit na práci.

Karel Veselý, Learning & amp; Development Manager: Pracovní prostředí Balabenky je velmi nevšední. Poprvé jsem se setkal s takto nápaditým a zajímavým pojetím interiéru. Opravdu se mi tu moc líbí. Nejvíc mě baví kartonové obložení stěn a celkové využití recyklovaných materiálů pro výrobu nábytku.

Petra Císařová, Product Manager CRM: Mým nejoblíbenějším místem je naše bistro, prostor určený nejen pro setkávání s kolegy, ale i k méně formálním schůzkám. Je skvělé si sem vzít občas počítač a užít si atmosféru pravého „coworku“. Mám radost, že se v designu našich prostor odráží udržitelný přístup, najdete zde například nespočet recyklovaných materiálů včetně použitého kartonu z našich dep. Jedná se o opravdovou upcyklaci v praxi.

e15 magazín rubrika Kancelárium únor 2024