Jaké byznysové a exportní příležitosti nabízí česká účast na světové výstavě EXPO 2025? Jak se na japonském trhu obchoduje? Jaká jsou finanční rizika a jak se proti nim pojistit? Nejen na to odpoví konference #road2expo, které se zúčastní zkušení podnikatelé, odborníci i zástupci státní sféry. Komplexní pohled zprostředkují prezentace s konkrétními doporučeními, které politickým a ekonomickým kontextem obohatí panelové diskuze. Moderuje šéfredaktor webu e15 Nikita Poljakov.

Česko se potřebuje uplatnit na třetích trzích, závislost tuzemského exportu na EU je příliš vysoká. Tvrdí to viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Česko má podle něj problém levné ekonomiky, zahraničním kapitálem ovládané ekonomiky. „Bohužel moc nerozhodujeme o tom, kam se vyváží tuzemské výrobky, jsme v síti evropských matek tuzemských firem z Evropy. To se ale postupně mění,“ uvedl na konferenci #road2expo, které se účastní zkušení podnikatelé, odborníci i zástupci státní sféry.

Živý přenos můžete sledovat zde:

Asie jako alternativa pro české firmy

Špicar pokračoval s konstatováním, že české firmy, které si v posledních letech našly v USA náhradní trh za ten ruský, jsou nyní v poněkud nejisté situaci kvůli politikám prezidenta Donalda Trumpa. Alternativou pro ně mohou být trhy v Asii. I proto Svaz chystá na duben podnikatelskou misi do Vietnamu, Japonska a Malajsie. Nemalou příležitostí samozřejmě pro firmy je též účast na za měsíc začínající Světové výstavě EXPO 2025 Ósaka Kansai.

Šéf svazu průmyslu a dopravy upozornil na zajímavou věc, kterou Svaz zaznamenává v rámci změny struktury českých firem: Největší část ze stomilionového příspěvkového rozpočtu Svazu totiž podle něj přichází od digitálních a technologických firem. To podle něj potvrzuje pozitivní transformační trend tuzemské ekonomiky a její struktury. „Malých a středně velkých technologických firem z toho je významná část. Je to i díky tomu, že se členem svazu stali všichni členové organizace českých startupů,“ vysvětlil.

Japonsko se mění

Lenka Vyleťalová, socioložka věnující se japonskému trhu a kultuře představila poslední trendy Japonského pracovního trhu a pracovní kultury. Japonsko se mění. Narostl podíl žen účastnících se na ekonomické aktivitě. Většina žen přesto stále pracuje na takzvaných nestabilních pracovních smlouvách – tedy bez sociálního pojištění či možnosti kontinuálního vývoje kariéry. Firmy v Japonsku v posledních letech mění svůj přístup k práci, genderu a věku, národnostem i zkušenostem.

Je třeba překlenout jazykovou bariéru

Výkonný ředitel firmy 2N Michal Kratochvíl účastníkům konference prozradil několik detailů z doby, kdy „jeho“ firma poprvé začínala s byznysem v Japonsku. V Japonsku je vysoká setrvačnost nákupních zvyků pořizovat to, co funguje, s čím má tamní zákazník zkušenost. Je těžké se odlišit a prosadit, nové technologie však vyvolávají zájem, je nicméně kriticky nutné při vstupu zajistit si překlenutí jazykové bariéry. „Věřím, že nejen díky nabídce nových a zajímavých technologií ale uspějeme,“ prohlásil Kratochvíl. 2N zajišťuje ochranu Českého pavilonu na EXPO 2025.

Čechům se v Japonsku daří

Japanolog a předseda Česko-japonské společnosti Ondřej Hýbl uvedl několik úspěšných příkladů českého byznysu v Japonsku. Vypíchl například společnost Cink či Mavel. Poslední jmenovaná dodává turbíny pro vodní elektrárny do více než 44 zemí, včetně Japonska. Obě firmy si na japonském trhu podle něj sice konkurují, ale efektivně se v Japonsku spíše doplňují. V zemi je díky těmto firmám aktuálně instalováno 36 v Česku vyrobených turbín, které zásobují energií přes 30 tisíc domácností. Dá se očekávat další zájem o takováto zařízení, a to vzhledem k závazku tamní vlády být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Varoval však před komplexní japonskou byrokracií, která často vyžaduje separé japonské certifikace obecně již globálně certifikovaných/standardizovaných zařízení/senzorů.

Praktické tipy přímo z EXPO 2015

Zakladatel a ředitel společnosti KOMA Modular Stanislav Martinec účastníky obeznámil s praktickými tipy z vlastní zkušenosti. Modularita je budoucností výstavby – typický příklad cirkulární ekonomiky. KOMA v roce 2015 v Miláně postavila, provozovala a posléze přestěhovala zpět do ČR tehdejší český pavilon pro EXPO. „V roce 2015 jsem do Milána musel cestovat 32krát. Smekám před stávajícími organizátory,“ poznamenal. Prozradil též měřitelný efekt účasti na Světové výstavě: Firmě se zdvojnásobil obrat. Varoval však před „odvrácenou stranou EXPO“: „Ne každý souhlasí s výstavbou. Například místní v Miláně si často stěžovali, že dochází k výstavbě „výstaviště“ namísto bytových domů. Právě my jsme jim ale mohli ukázat, že lze dané stavby vybudovat, využít, a poté přesunout,“ varoval Martinec.

Stavba českého pavilonu nebyla jednoduchá

Hlavní architekt Michal Gabaš ze studia Apropos Architects popsal složitý povolovací proces českého národního pavilonu. Generální komisař české účasti na EXPO 2025 jmenoval několik kritických potíží při zařizování výstavby. Oba se shodli, že největší komplikací byla japonská geologie – tamní prostředí je seismicky aktivní a místní úřady zpočátku nevěřily českým propočtům o tom, že by dřevěná budova pavilonu se skleněnými panely mohla vydržet tamní podmínky. „Nedůvěra z japonské strany byla zprvu tak velká, že naše výpočty ani nekontrolovali. Po dlouhém vyjednávání jsme jim ale prokázali, že celá kontrukce je přejištěná – tedy mimořádně bezpečná,“ vysvětlil Gabaš. Japonci i na základě těchto zkušeností s Českou stavbou nyní chystají změnu legislativy ve prospěch dřevěných budov. Soška zdůraznil, že pro japonské partnery a návštěvníky je překvapivě významné a důležité jednat s partnery ze zemí, které mají na EXPO 2025 vlastní pavilon.

Česká společnost Subfossil Oak se dnes stala platinovým sponzorem EXPO 2025. Jde o jedinou soukromou firmu, které se takovéhoto statusu podařilo dosáhnout.

EXPO jako příležitost

Managing director CTP pro Česko Jakub Kodr prozradil plány národního partnera české účasti na EXPO 2025 pro akci v Ósace. Kodr v logistice a developmentu v rámci Japonska a přidružených trhů Asie vidí velkou příležitost. Firma má novou kancelář v Šanghaji, hodlá přivést řadu výrobců z Asie právě do regionu CEE. Kodr i CTP věří, že se poptávka asijských firem po výrobních závodech v Evropě bude dále zvyšovat.

„Rozhodli jsme se uspořádat na výstavě konferenci o technologiích NanoFiber Innovation na Světové výstavě,“ sdělil šéf firmy Elmarco Miloslav Masopust. Japonci mají vřelý vztah k technologiím, byť jsou v jádru velmi konzervativní v přístupu k byznysu. „Nejedeme tam otevírat trh, ale ukázat našim zákazníkům, co dokážeme dále,“ dodal s tím, že pro japonské firmy je hlavní artikl firmy – nanovlákna - stále něco těžko uchopitelného. Prvotní zkušenost Elmarca přitom v Japonsku byla bolestivá. „Založili jsme tam velkou pobočku za velké množství peněz, kterou jsme pak zavřeli,“ konstatoval Masopust s tím, že nyní mají v plánu založit v zemi pobočku znovu, tektokráte ale s partnerem a mnohem menší.

Inspirace Japonskem

Jan Hasík ze společnosti Purposia Group, která je hlavním partnerem české účasti na EXPO 2025, prozradil inovovaný plán firmy „na 300 let“ dopředu. „Dvacetiletý investiční horizont se nám zdá krátký, proto jsme se ve filozofii plánování firemních aktivit inspirovali v Japonsku, které dbá na tradice a dlouhodobost,“ uvedl Hasík. Ten od partnerství očekává několik efektů: jednak obecné rozšíření povědomí regionu o aktivitách jeho firmy, jednak propojení s japonskými investory, kteří jsou po těch z Německa druhými největšími investory v Česku. Hasík zároveň kvitoval obecně efekty účasti firmy na Světových výstavách.

České pivo na Světové výstavě

Brand direktorka Pilsner Urquell Lenka Králová odkázala na historickou tradici účasti českého piva na Světové výstavě. „PU byl na EXPO již v roce 1937,“ uvedla. Český ležák plzeňského typu podle ní dal od té doby jméno typu piva, které nyní tvoří zhruba 70 procent světové spotřeby piva. Sudové pivo PU je nyní na cestě do Japonska, a to po moři, včetně skla, do kterého se bude čepovat. Pivo bude nedílnou součástí restaurace národního pavilonu, firma vyškolila též personál, který bude pivo čepovat. Každý den v 18.42 (připomínka roku 1842, roku založení pivovaru) bude ve výčepu v českém pavilonu probíhat přednáška o pivu, výuka čepování a podobně.

speciální pamětní známka Českého pavilonu EXPO 2025 v Ósace | EXPO

Petr Vašta z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje představil plány kraje a komory představit na EXPO 2025 prostředí pro autonomní řízení mobility v rámci kraje. Kraj v Ósace představí tematický týden Autonomních technologií, v rámci kterého přednese technologická řešení tak, jak v regionu fungují. Podle Vašty není Karlovarský kraj už jen o lázeňství. Vašta přislíbil předvedení exaktních technologických řešení. Krajská komora sice není obvyklým partnerem, Vašta ale věří, že pionýrský přístup kraje k technologiím přiláká investory do regionu.

Český pavilon nabídne unikátní zážitky

Ředitelka společnosti Preciosa Lucie Karlová představila roli skupiny Preciosa na Světové výstavě. Skupina se bude prezentovat pestrostí svých výrobků a technologií jednotlivých členů skupiny. Um sklářů a inovativní prvky v instalacích pavilonu mají vytvářet hlavně unikátní zážitek pro návštěvníky národního pavilonu. Na základě této skutečnosti hodlá Preciosa navázat na 300letou tradici firmy, byť je dnešní doba specifikována rychlým vývojem a silnějším vlivem technologií.

K působení na japonském trhu dodala, že Preciosa považuje za mnohem efektivnější působit na Japonském trhu prostřednictvím partnerů, nikoliv formou přímé přítomnosti firmy. I účast na EXPO 2025 vnímá jako formu podpory tamních partnerů.

Expandující firmy se chtějí v Ósace přiblížit japonskému trhu

Sales director firmy OKsystem Vladimír Fuchs přiblížil aktivity „své“ softwarové firmy s více než 500 zaměstnanci. Firma v posledních letech silně expanduje v zahraničí v rámci programování robotů. Právě tento svůj produkt hodlá prezentovat na Světové výstavě. Zdůraznil specifickou náročnost japonského byznysového prostředí. Firma by se ráda uvedla na tamní trh a oslovila místní globální výrobce robotů. Zároven pro návštěvníky pavilonu připravila mobilní aplikaci, která jim zajistí „průvodcovství“ v průběhu celého EXPO 2025. V aplikaci bude k dispozici nejen kalendář akcí, ale též mapka pavilonu, identifikace výrobků českých vystavujících firem či vysvětlení menu české restaurace v pavilonu.

Výzdoba pavilonu byla výzva

Český pavilon nemá centrální sál – je jím 150 metrů dlouhá spirálová cesta. „Na něčem takovém jsem ještě nepracoval,“ uvedl Rony Plesl, který má na starosti kompletní přípravu České cesty. Koncepci nazval Věci se budou dít, dokud mohou – inspirován byl textem hudební skupiny Alphaville z desky Big in Japan. „Jsme připraveni na kritiku, věřím ale, že náš kulturní program zaujme. Na České cestě budou instalovány zhruba čtyři tuny skla. Některé objekty jsou ještě v peci,“ prozradil Plesl s odkazem na to, že samotná příprava je podle něj velkou výzvou nejen umělecky, ale též organizačně.

Snímky z konference Road2Expo | Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025

Jednou z dominant České cesty budou obří sochy českého skla z dílny Jiřího Šína. Ten vlastní know-how k tvorbě monumentálních monolitických kusů skla. „Svět něco takového uvidí v takové šíři poprvé,“ konstatoval Plesl.

Personál českého domu oblékne Jan Černý

Návrhář Jan Černý představil vizi své kolekce oděvů pro personál českého pavilonu, kterou v příštích týdnech představí. Na rozdíl od kolekce na Olympijské hry 2024 volil dle svých slov „čistý vizuál“ a praktičnost s pohodlím. „Podívám-li se na uniformy ostatních národů, tak je to samý plast. Myslím, že budeme vyčnívat jakousi „přirozeností“,“ prohlásil. Částečně se prý též inspiroval japonskou módou – tamním „workware“, ale s čistšími designovými prvky.

Program:

13:00 - 13:40: Opening za tradičního stylu japonského bubnování

Kansuke Nagaoka (velvyslanec Japonska v ČR)

Zbyněk Stanjura (ministr financí ČR)

Ondřej Soška (generální komisař české účasti na EXPO 2025)

Jakub Kodr (managing director pro Česko developerské skupiny CTP - národního partnera české účasti)

Jiří Svoboda (generální ředitel Správy železnic)

Moderuje Nikita Poljakov (šéfredaktor e15)

13:40 - 15:10: Příběhy o tom, jak žít a uspět v Japonsku

Radek Špicar (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR)

Lenka Vyleťalová (socioložka přednášející na japonských a českých univerzitách)

Michal Kratochvíl (výkonný ředitel společnosti 2N)

Ondřej Hýbl (japanolog a předseda Česko-japonské společnosti)

Stanislav Martinec (zakladatel a ředitel KOMA Modular)

Ondřej Votruba (ředitel Sdružení pro zahraniční investice (AFI)

Karolina Zimová

15:30 - 17:30: EXPO 2025 - partneři české účasti - CTP stage

Ondřej Soška + hlavní architekt pavilonu Michal Gabaš (Apropos Architects)

Jakub Kodr (managing director CTP pro Česko)

Miloslav Masopust (CEO Elmarco)

Jan Hasík (předseda představenstva Purposia Group)

Lenka Králová (brand director Pilsner Urquell)

Petr Vašta (Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje)

Lucie Karlová (CEO & President Preciosa Lighting)

Vladimír Fuchs (Chief Sales Officer, OKsystem)

Prezentace návštěvnické cesty: Rony Plesl a Jiří Šín

18:00 - 19:10: EXPO 2025 - Talent a kreativita pro život