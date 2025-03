Festival Rock for People získal ocenění mezi deseti evropskými projekty v rámci iniciativy SME EnterPRIZE. Akce pojišťovny Generali upozornila nejen na příklady inspirativních firem, ale i na překážky, které malým podnikům brání zavádět odpovědný přístup ve větším měřítku.

„Udržitelnost pro nás není volba, ale nutnost. Za ta léta jsme udělali velký pokrok – testujeme obnovitelné zdroje energie, kompostujeme bioodpad i gastroodpad a snažíme se efektivně řešit i dopravu na festival,“ říká manažerka CSR a ESG Radka Hájková z Rock for People. „V posledních letech zároveň čím dál víc pociťujeme dopady klimatických změn. I proto se musíme neustále posouvat a být připraveni.“

Festival pořádaný společností Ameba Production patří mezi největší v Česku a jako první z kulturního sektoru byl zařazen mezi desítku evropských „hrdinů udržitelnosti“ v rámci iniciativy SME EnterPRIZE, kterou pořádá pojišťovací skupina Generali.

Vedle českého projektu byly oceněny například firmy, které vyrábějí městské kompostéry nebo zapojují osoby se zdravotním znevýhodněním do pracovního procesu. Výběr probíhal v deseti zemích a posuzoval konkrétní dopady na životní prostředí, komunitu i řízení firem.

Regulace jako největší překážka

Na bruselské konferenci, kde byly ocenění vyhlášeni, byla zároveň představena nová studie Generali a obchodní školy SDA Bocconi. Opírá se o data z více než 1200 evropských firem a ukazuje, že většina z nich zaznamenává hmatatelné přínosy odpovědných opatření – od lepšího vztahu se zaměstnanci a zákazníky po výhodnější přístup k financování. Na druhé straně ale více než polovina firem naráží na složitou regulaci a nedostatek veřejné podpory.

„Od spuštění SME EnterPRIZE uplynuly čtyři roky. Navzdory globálním výkyvům a rychlému vývoji technologií zůstáváme přesvědčeni, že přechod k odpovědnému podnikání je správnou cestou i pro malé firmy,“ uvedl generální ředitel skupiny Generali Philippe Donnet. „Jedním z našich cílů je přivést ke stolu i politiky a pomoci vytvořit prostředí, ve kterém takové podniky budou moct prosperovat.“

Podle provozního ředitele Generali Marca Sesany se firmy začínají více soustředit na klimatickou odolnost – a i z tohoto pohledu je potřeba podpora cílená právě na malé podniky. „Extrémní počasí je čím dál častější a malé firmy bývají zranitelnější. Proto potřebují řešení na míru – od financování po poradenství,“ řekl Sesana.

Na to navázala i Lucia Silva, ředitelka skupiny Generali pro oblast udržitelnosti. Podle ní nelze chápat udržitelnost jen jako kosmetickou změnu nebo marketingový nástroj. „Nejde o to přetřít firmu nazeleno. Jde o hlubší změnu přístupu – v tom, jak se řídí lidé, jak se přemýšlí o investicích, ale i jak se podnik přizpůsobuje výzvám současného světa, včetně geopolitických otřesů,“ uvedla.

Doplnila, že i když jsou s tím spojené náklady, firmám se to dlouhodobě vyplácí. „Podniky, které investují do odpovědného přístupu, bývají ve výsledku odolnější a konkurenceschopnější. Nejen dnes, ale i do budoucna.“

Svět se mění a Evropa musí prosperovat

Na potřebu změnit pravidla upozornili i hosté z institucí EU. „Svět se nám mění doslova před očima. Pokud má Evropa prosperovat, musí investovat do své budoucnosti – a malé a střední podniky v tom sehrají klíčovou roli,“ uvedl eurokomisař Valdis Dombrovskis. „Jejich rozvoj ale často brzdí přemíra regulací. Přitom právě jejich úspěch může být hybnou silou celé Evropy.“

Slovenský europoslanec Martin Hojsík připomněl i bezpečnostní rozměr tématu: „Evropa potřebuje být soběstačná – a právě proto je důležité, aby podnikání firem směřovalo k dlouhodobé prosperitě a odpovědnému zacházení se zdroji.“

Iniciativa SME EnterPRIZE běží čtvrtým rokem a kromě oceňování příkladů dobré praxe má ambici otevřít širší debatu o tom, co firmy skutečně potřebují, aby mohly podnikat odpovědně – a bez zbytečných překážek.