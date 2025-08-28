První obrněnec CV90 pro českou armádu sjel z výroby ve Švédsku. Vojáci je dostanou příští rok
Švédská společnost BAE Systems Hägglunds představila ve čtvrtek první bojové vozidlo pěchoty (BVP) CV90 pro českou armádu. Ta jich do roku 2030 dostane celkem 246, z toho prvních deset má obdržet v příštím roce. Největší dodávky pak nejspíše přijdou v letech 2028 a 2029, kdy má armáda dostat v každém roce vyšší desítky nových obrněnců.
Česká vláda schválila nákup BVP CV90 za necelých 60 miliard korun v květnu 2023. Vozidla se pořizují formou mezivládní dohody se Švédskem. Další desítky miliard bude v průběhu jejich využívání stát servis.
Z celkového počtu 246 vozidel jich bude prvních 39 vyrobeno ve Švédsku, zbylých 207 v Česku, kde se do jejich výroby zapojí asi tři desítky tuzemských firem. Mezi pět hlavních tuzemských dodavatelů patří státní podnik VOP CZ a firmy Excalibur Army, Meopta, Ray Service a VR Group.
Například zmiňovaná společnost Meopta sídlící v Přerově už zahájila výrobu zaměřovacích systémů pro CV90. Ve VOP CZ bude probíhat kompletace vozidel, lakování a finální testování. Na celé zakázce se má český průmysl podílet alespoň ze čtyřiceti procent její celkové ceny. Spolupráce s domácími podniky zahrnuje vývoj, výrobu i integraci systémů CV90.
„Jde o důležitý moment pro bezpečnost Česka. Čeští vojáci dostanou v podobě CV90 to nejlepší, co evropský obranný průmysl nabízí,“ uvedla při čtvrtečním slavnostním ceremoniálu ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Model, který česká armáda dostane, nese celé označení CV9030 MkIV a jedná se o nejnovější generaci bojových vozidel pěchoty z řady CV90. „Výrazně posílí schopnosti Armády České republiky,“ říká výkonný ředitel BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.
Společně s Českem kupuje CV90 i sousední Slovensko, které jich dostane 152. Jejich původně odhadovaná hodnota činila přibližně 42 miliard korun. Obě země podepsaly v roce 2022 dohodu o společném postupu při nákupu CV90.
Nákup bojových vozidel pěchoty CV90 patří k největším armádním zakázkám schváleným současnou vládou. Kromě toho stihla podepsat například smlouvu na nákup 24 amerických bojových letounů F-35 za 150 miliard korun. Ministerstvo obrany také nedávno schválilo nákup tanků Leopard 2A8, kterých se má v první fázi pořídit celkem 44 za více než 34 miliard korun. Nákup musí nyní odsouhlasit vláda.