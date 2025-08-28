Poprvé zaznívá, že péče o děti je hodnotná práce, říká Andrea Hermanová o desítkách tisíc za sousedské skupiny
Tenhle školní rok je prvním, kdy budou moci rodiče malých dětí využít novou formu hlídání: sousedské dětské skupiny. Novinka, která je uzákoněná od května, doplní mateřské školy a dětské skupiny. Je určená už pro děti ve věku od šesti měsíců.
„Model je inspirovaný Německem a Rakouskem. Typicky si takto mohou přivydělávat ženy na rodičovské, které kromě vlastního dítěte mohou v bytě hlídat až tři další děti. Systém teprve nabíhá a odborná veřejnost je k němu velmi nakloněná,“ uvedla ve FLOW Andrea Hermanová, advokační specialistka z organizace Sto skupin.
Nový model řeší dva problémy české společnosti: nedostatečné kapacity předškolní péče a možnost přivýdělku na rodičovské dovolené. Provoz je podle Hermanové kalibrovaný tak, že by jej měl zvládnout pečovatel v domácím prostředí. Pokud splní podmínky, může si pečující vydělat i několik desítek tisíc korun měsíčně: při plné kapacitě čtyř dětí až kolem 70 tisíc korun.
„Hodně vnímám, že si společnost myslí, že je to přestřelené. Ale mám pocit, že poprvé říkáme, že péče o malé děti by měla být adekvátně ohodnocená a že je to hodnotná práce. To velmi vítám,“ uvedla ve FLOW Hermanová.
Jaké základní parametry má nová forma hlídání?
- Sousedské dětské skupiny umožní lidem pečovat ve své domácnosti až o čtyři děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky
- Pečující osoby mohou získat odměnu ze dvou zdrojů – od státu a od rodičů. Státní příspěvek může dosáhnout téměř 23 tisíc korun měsíčně. Platby od rodičů jsou zdanitelné a nesmí překročit 319 korun za den na jedno dítě
- Sousedské hlídání s sebou nese řadu povinností a administrativy. Kromě podání žádosti na úřad práce musí zájemci odečítat z příjmů výdaje jako pojištění odpovědnosti nebo nutné kurzy
- Zájemci musí splnit specifické podmínky pro prostory, kde bude hlídání probíhat. Tyto podmínky, které kontroluje úřad práce, zahrnují například zabezpečené zásuvky nebo odstranění nebezpečných chemikálií
Mateřská jako cesta k nezaměstnanosti
Novinka má usnadnit rodičům návrat na trh práce. Podle aktuální analýzy ministerstva práce a sociálních věcí návrat na trh práce po rodičovské dovolené znamená pro čtvrtinu českých matek cestu do nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti matek je totiž v Česku desetkrát vyšší než u běžné populace. Každá čtvrtá matka do 12 měsíců po rodičovské dovolené skončila na úřadu práce. Oproti tomu za stejné sledované období byla běžná nezaměstnanost na úrovni 2,6 procenta.
Česká republika také podle statistik dlouhodobě patří k zemím s nejnižší dostupností předškolní péče. Podle MPSV má vzniknout pět tisíc provozů sousedského hlídání.
Podrobnosti o tomto modelu jsme probrali v rozhovoru ve FLOW společně s Andreou Hermanovou, která se zaměřuje na otázky spojené s dostupností a s kvalitou předškolní péče a vzdělávání v České republice. Dříve pracovala jako konzultantka pro společnosti jako Deloitte a EY.