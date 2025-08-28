Chcete špehovat svého ex? Influenceři na TikToku propagují GPS lokátory, nabádají ke stalkingu
Chodí váš partner pozdě z práce a vy chcete zjistit, jestli vás podvádí? Pomůže vám v tom GPS lokátor za pouhé tři dolary. Tak zní jedno z mnoha propagačních videí na sociální síti TikTok, ve kterých influenceři doporučují využívání malých zařízení pro zjišťování polohy dalších osob, a to zejména současných nebo bývalých partnerů. Lokátory síť přímo prodává prostřednictvím svého e-shopu TikTok Shop.
Na téma upozornil zahraniční investigativní web 404 Media. Novináři našli desítky účtů, které trackery propagují. V komentářích navíc často sami uživatelé přiznávají, že zařízení používají ke sledování svých partnerů nebo i cizích osob – třeba „žen, které je zaujaly v posilovně“. Z investigativy dál vyplývá, že se jich prostřednictvím TikTok Shopu na základě videí prodaly stovky tisíc.
Jedno z nich například láká na to, že lokátor je mnohem diskrétnější než AirTag. AirTag je lokalizační čip od společnosti Apple, který společnost inzeruje jako pomocníka pro ty, kteří často něco ztrácejí, nebo se naopak bojí krádeže. Jenže i tento – pro mnoho uživatelů TikToku méně tajný lokátor – byl v minulosti zneužit ke sledování osob.
Novináři 404 Media již v roce 2021 popsali přes 150 nahlášených případů sledování pomocí AirTagů, lidé je nacházeli vložené v osobních zavazadlech nebo například v nádrži automobilu. Apple proto následně do systému přidal bezpečnostní funkce, třeba upozornění v telefonu, pokud se v okolí nachází cizí sledovací zařízení této značky. Přesto se firma dodnes brání hromadné žalobě, podle níž nejsou opatření dostatečná.
Tiché, nezjistitelné a ilegální
GPS trackery prodávané prostřednictvím TikToku jdou ale ještě dál. Na rozdíl od AirTagů slibují, že nevydávají žádný zvuk, neposílají upozornění a díky vlastní SIM kartě fungují po celém světě bez připojení k Wi-Fi či Bluetooth. Zařízení jsou navíc inzerována právě jako nedetekovatelná systémem Apple Find My.
Část lokátorů dokonce dokáže nahrávat zvukovou stop a tvůrci videí přiznávají, že jejich využívání pro účely uvedené ve videích nemusí být legální. „Je protizákonné někoho sledovat tímhle zařízením? Nevím, nejsem právník, ale asi se do problémů dostaneš,“ říká například hlas v jednom ze spotů.
Videa propagující GPS lokátory na TikToku. |
TikTok na text zareagoval smazáním nejsledovanějšího citovaného videa. Firma navíc dál tvrdí, že obsah podporující tajné sledování odstraňuje a účty blokuje. Spousta dalších jich ale na síti zůstává dál.
TikTok Shop, přes který mohou uživatelé sítě produkt rovnou nakupovat, není otevřený na českém trhu. Uživatelé na sociální síti ale pod některými příspěvky nabízejí, že obchod vyřeší „přes DM’s“ – tedy přes soukromou zprávu.
Ačkoliv GPS lokátory jsou v Česku současně běžně dostupným produktem, jejich využívání ke sledování dalších osob je protizákonné. Pokud už jej lidé umístí například do svého soukromého automobilu, musejí o tom vždy informovat další uživatele auta.