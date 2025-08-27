Z vlivného člena dozorčí rady stratégem PPF. Kellnerová chystá svatbu s partnerem a spoluinvestorem
Největší česká investiční skupina se zásadně proměňuje. Na konci celého procesu bude nový lodivod, nová vize, ale i odlišná rodinná konstelace. Po změně ve vedení i v dozorčí radě PPF, po dohodě o vyplacení Petra Kellnera mladšího, kterou chtějí obě strany dovršit do konce roku, má na řadu přijít další významná událost. Chystá se svatba hlavní akcionářky skupiny Renáty Kellnerové. Podle čtyř na sobě nezávislých zdrojů si plánuje vzít svého současného partnera Tomáše Otrubu, se kterým už je zasnoubena. Svatba má proběhnout v nadcházejících měsících.
Právník, podnikatel a v současnosti jeden z nejaktivnějších investorů do českého hotelnictví. To je ve zkratce vizitka Tomáše Otruby, který je v PPF aktivní už delší dobu. Rodině Kellnerových pomáhal před dvěma lety budovat holdingovou společnost Amalar, která se stala mateřskou skupinou PPF. Od července je také v dozorčí radě PPF, kde má kontrolovat směřování a cíle skupiny. Už teď se o něm uvnitř PPF hovoří jako o „vlivném členu dozorčí rady“.
„Na každé větší lodi je kapitán, kormidelník, ale také lodivod. Kapitán s kormidelníkem musejí zajistit pořádek a udržet vytyčený kurz. Lodivod sedí nad mapou a pomáhá kapitánovi najít směr, jakým by se loď měla v neznámých vodách ubírat,“ řekl už v červnu pro Forbes. Lidé z PPF i z pražských byznysových kruhů předpokládají, že po svatbě jeho neformální vliv ještě vzroste.
Přímý dopad na PPF by však samotná svatba mít neměla. Dvojice Kellnerová-Otruba už navíc podniká i mimo skupinu, takže společný majetek manželů by měl být také jednoduše oddělitelný. Jejich investice míří hlavně do nemovitostí, zejména do hotelnictví. Společně působí ve firmách PPF Hospitality a PPF Hospitality 2, v nichž má Otruba po pěti procentech a Kellnerová s dcerami vlastní zbytek. Pod těmito entitami už ovládli pražské hotely Four Seasons a Hilton. Přes společný podnik Nordic Investors Hospitality zase od loňského roku provozují hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně.
Sám Otruba, který kariérně vyrostl v jedné z největších tuzemských advokátních kanceláří BBH, spoluvlastní ještě další nemovitosti. Patří mu například Grand Hotel Hradec v Peci pod Sněžkou nebo hotel Omnia v Janských Lázních. Nejvíce ovšem vydělal na nedávném prodeji telekomunikační skupiny Nordic Telecom právě do O2 ze skupiny PPF. Částka transakce nebyla zveřejněna, podle informací e15 se však pohybovala kolem 1,5 miliardy korun.
Letos v červnu skončil jako generální ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc, kterému vypršel jeho tříletý mandát domluvený v roce 2022. Novými generálními řediteli skupiny PPF se stali od července finanční ředitelka Kateřina Jirásková a ředitel pro investice Didier Stoessel.
Skupině PPF se loni dařilo, když zaznamenala rekordní hospodářský výsledek. Dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 80 miliard korun, což je o 120 procent více než v roce 2023. Hlavním důvodem lepšího výsledku byly zahraniční divestice. Magazín e15, který na začátku září přinese žebříček jmění českých miliardářů, ocenil PPF ke konci loňského roku na 393 miliard korun. Od té doby ale hodnota mohla ještě vyrůst. Jeden ze zdrojů e15 zmínil sumu 18 miliard eur, v přepočtu zhruba 443 miliard korun.
PPF dosud z 90 procent vlastnil rodinný holding Amalar, v němž mají kromě Renáty podíly také tři Kellnerovy dcery Anna Kellnerová, Marie Isabella Kellnerová a Lara Kodl Kellnerová. Akcionářskou strukturu skupiny ale oficiálně nejpozději do konce roku opustí Petr Kellner junior, který v ní dosud držel desetiprocentní podíl. Zbylí akcionáři ho vyplatí v hotovosti. Kellner junior by si tak z PPF mohl odnést více než 40 miliard korun.