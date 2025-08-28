Nvidia zvýšila zisk o téměř šedesát procent a vyhlíží efekt rozmrazených sankcí do Číny
Je to nejhodnotnější firma z burzovního indexu S&P 500 s cenovkou 4,429 bilionu dolarů a nechává za sebou Apple i Microsoft. Za druhý kvartál jí narostly tržby o 56 procent a o 59 procent čistý zisk ve srovnání s předchozím rokem. Výrobce čipů Nvidia zažívá finanční explozi. Přesto bezprostředně po oznámení výsledků její akcie klesly o 2,3 procenta. Wall Street omámená boomem umělé inteligence totiž přemýšlí o tom, jestli není hodnota firem s umělou inteligencí při současné geopolitické situaci nadhodnocená.
Finanční zpráva za druhý kvartál má symbolický charakter. Burzovní insideři ji popisovali jako první test apetitu investorů od výprodeje akcií společností s umělou inteligencí minulý týden. A Nvidia překonala jejich očekávání, když oznámila upravený zisk na akcii ve výši 1,08 dolarů při tržbách 46,74 miliardy dolarů (projekce Wall Street počítala s 1,01 dolarů na akcii při tržbách 46,05 miliardy dolarů).
Pokles se dá tak přisuzovat spíše obecnější skepsi investorů, roli ale možná hraje i struktura výsledků Nvidie, protože od jejích datových center se čekal o něco větší finanční výtlak. Výsledky ukazují výši 41,1 miliardy dolarů, což je méně než 41,3 miliardy dolarů, které Wall Street očekávala. „Po novém růstu na historická maxima by pro Nvidii tentokrát pouhé dosažení cíle v oblasti tržeb prostě nestačilo,“ komentoval Thomas Monteiro, hlavní analytik společnosti Investing.com.
Ona obecnější skepse investorů, o níž byla řeč, souvisí zejména s geopolitikou. Začátkem roku americký prezident Donald Trump zakázal prodej čipů pro umělou inteligenci Číně, což mělo jen pro Nvidii za následek propad ve výši 4,5 miliardy dolarů během prvního fiskálního čtvrtletí.
V srpnu pak Nvidia získala povolení k obnovení prodeje svého AI čipu H20 do Číny – dříve zakázaného z národních bezpečnostních důvodů. Výměnou za toto povolení souhlasila, že 15 procent z výnosů z těchto prodejů odvede americké vládě jako „poplatek“ či sdílený příjem.
Finanční ředitelka společnosti Nvidia, Colette Kressová při oznámení výsledků hospodaření firmy řekla, že první skupina zájemců už od nich získala licence na nákup čipů H20. Nvidia by podle ní mohla do Číny dodat tyto čipy v hodnotě 2 až 5 miliard dolarů, nehledě na vládní potéže na čínské straně.
Číslo by mohlo být i vyšší, ale prodej je dovolen jen firmám, na něž se nevztahují sankce. Sama firma odhaduje potenciál celého čínského trhu na hodnotu 50 miliard dolarů v letošním roce. „Je to druhý největší počítačový trh na světě a je také domovem výzkumníků v oblasti umělé inteligence – asi 50 procent světových výzkumníků v oblasti umělé inteligence je v Číně,“ řekl zakladatel a generální ředitel Jensen Huang.
„Velká většina předních modelů s otevřeným zdrojovým kódem vzniká v Číně. Je poměrně důležité, aby americké technologické společnosti mohly tento trh oslovit,“ dodal. Mimochodem, jeho majetek je odhadován na 157,7 miliardy dolarů.
Z dalších zveřejněných čísel je zajímavá prognóza růstu tržeb, která by měla být ve třetím čtvrtletí kolem dvou procent.