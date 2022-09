Firmy luxují eura z bank, ale éra směšně levných úvěrů končí | E15.cz

České podniky letos naplno propadly kouzlu levných europůjček. Jak vyplývá z posledních dat centrální banky, od počátku roku do konce července nabrali tuzemští byznysmeni nové úvěry ve společné měně v hodnotě 183 miliard korun, o 112 procent vyšší než ve stejném období loni. Nejsilněji přitom firmy přepínaly na euro v posledních měsících, jen od května do července si napůjčovaly téměř sedmkrát více eur než loni. Tuzemský byznys bez ohledu na velikost tlačí na to, aby eura nabral co nejdříve, úroky totiž začínají růst a legenda o láci eura tak částečně přestává platit.